Бастрыкину доложат ему обо всех версиях расстрела в Нижегородской области

Такое распоряжение сделал председатель СКР. Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Нижегородской области не только доложить ему о ходе расследования уголовного дела, но и рассказать о проведенных первоначальных следственных действиях. Речь идёт о громком преступлении - убийстве нескольких человек в Борском районе Нижегородской области.
Вот что известно на этот момент. Днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района вооруженный огнестрельным оружием молодой человек стрелял в местных жителей. Трое мужчин скончались от ранений, три раненные женщины госпитализированы.
До сих пор на месте происшествия продолжает работу следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.
Александр Бастрыкин поручил следователям досконально изучить все версии, выяснить мотив преступления и оперативно доложить об обстоятельствах преступления и принимаемых следствием мерах.
Полиция разыскивает 18-летнего местного жителя. По неподтвержденной официально информации, он вооружён двумя ружьями и имеет в своём распоряжении несколько десятков патронов.