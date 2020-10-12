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12.10.2020 22:54
Рубрика: Происшествия

Бастрыкину доложат ему обо всех версиях расстрела в Нижегородской области

Текст: Наталья Козлова
Все детали расследования убийства трех человек в Борском районе Нижегородской области руководство местного подразделения СК будет докладывать Александру Бастрыкину.

Такое распоряжение сделал председатель СКР. Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Нижегородской области не только доложить ему о ходе расследования уголовного дела, но и рассказать о проведенных первоначальных следственных действиях. Речь идёт о громком преступлении - убийстве нескольких человек в Борском районе Нижегородской области.

Фото: Роман Владимиров/РИА Новости
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Вот что известно на этот момент. Днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района вооруженный огнестрельным оружием молодой человек стрелял в местных жителей. Трое мужчин скончались от ранений, три раненные женщины госпитализированы.

До сих пор на месте происшествия продолжает работу следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

Александр Бастрыкин поручил следователям досконально изучить все версии, выяснить мотив преступления и оперативно доложить об обстоятельствах преступления и принимаемых следствием мерах.

Полиция разыскивает 18-летнего местного жителя. По неподтвержденной официально информации, он вооружён двумя ружьями и имеет в своём распоряжении несколько десятков патронов.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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