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12.10.2020 16:40
Рубрика: Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов заявил, что нашел обрез в квартире

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко на судебном заседании заявил, что обрез, из которого была убита девушка, он нашел в своей квартире.

В частности, Соколов сообщил, что обрез нашел в квартире вскоре после переезда, это произошло в девяностые годы.

По словам историка долгое время он не прикасался к обрезу, но несколько лет назад в его квартиру ворвались вооруженные люди. Олег Соколов заявил, что у визитеров были автомат и пистолет. После этого случая, как заявил историк, он хранил обрез заряженным. Оружие не было зарегистрировано.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки

Именно из этого обреза была убита Анастасия Ещенко в ночь на 8 ноября прошлого года. Сам Соколов заявил, что не имел намерения стрелять в девушку, а хотел ее привести звуком выстрела в чувство.

Также Соколов заявил, что никогда не поднимал руку на Анастасию Ещенко. Стоит отметить, что на прошлых заседаниях ряд свидетелей заявляли о том, что Соколов неоднократно избивал девушку.

Соколов на судебном заседании заявил, что не помнил сам момент убийства. По его словам после выстрела у него случились провалы в памяти, в себя он пришел лишь через несколько часов, когда стоял на набережной реки Мойки и держал в руках телефон Анастасии Ещенко. Этот телефон Соколов выбросил в реку, а затем вернулся в квартиру.

Далее на заседании Соколов высказал мнение, что Анастасия Ещенко разлюбила его и вступила в интимную связь с представителем преступной группы, специализирующемся на отъеме квартир у пожилых людей. Соколов заявил, что пара часто ссорилась и по его словам он неоднократно предлагал Ещенко прекратить их отношения. Правда, на просьбу судьи назвать имя предполагаемого любовника Соколов фамилию так и не указал. Ранее такая версия в показаниях историка не звучала.

Также Соколов заявил, что его вывел из равновесия спор с его научным оппонентом Понасенковым и якобы именно из-за его травли произошла трагедия. Ранее Понасенков опроверг все обвинения в травле. "Да я грешник, но я не маньяк, наоборот, я безумно влюбленный", - заявил Олег Соколов.

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