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12.10.2020 19:00
Рубрика: Российский автопром

Внедорожник Lada 4x4 получил малозаметные доработки

Текст: Юрий Зубко

Легендарный внедорожник Lada 4x4 вновь подвергли модернизации. Впрочем, масштабной ее явно не назовешь.

Фото: www.instagram.com/mrmotorsport/
Создана 340-сильная Lada Granta с полным приводом

"АвтоВАЗ завершил модернизацию уплотнителей стекол на автомобиле Lada 4x4 в трехдверном исполнении. Последний уплотнитель с хромированной вставкой оставался на задних боковых стёклах. Теперь и он заменён на простой черный. Хром пока остаётся на длиннобазовой версии автомобиля. Постепенно очередь дойдет и до него", - пишет паблик AvtoVAZ News.

Ранее "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ на постоянной основе начала сборку спецверсии Lada 4x4. Речь идет об исполнении Black.

Напомним, Lada 4x4 обновилась в январе текущего года. Модель может похвастать новым интерьером. Сегодня самой дорогой 3-дверной Lada 4x4 является модификация Bronto. Такой автомобиль стоит от 742 900 до 806 900 рублей.

Внедорожник оснащается 1,7-литровым "атмосферником" мощностью 83 л. с., пятиступенчатой механической коробкой передач, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Автомобиль постоянно входит в топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников России.

#Lada