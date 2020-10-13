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13.10.2020 15:38
Рубрика: Происшествия

В Грозном возбудили дело после убийства силовиков

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Следователи расследуют обстоятельства произошедшей в Грозном перестрелки, сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Напомним, 13 октября на территории частного сектора в Октябрьском районе региональной столицы во время оперативно-розыскных мероприятий силовики обнаружили в одном из домов группу вооруженных людей. Увидев правоохранителей, преступники открыли прицельный огонь. Ответными выстрелами их удалось уничтожить. Как ранее сообщили в НАК, в результате спецоперации погибли три правоохранителя.

Вскоре стали известны личности нападавших. Все они находились в федеральном розыске. На территории Грозного был введен режим контртеррористической операции.

Вскоре стали известны личности нападавших. Все они находились в федеральном розыске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьей 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Грозный

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