Глава минфина Челябинской области самоизолировался из-за COVID-19

Глава минфина Челябинской области Андрей Пшеницын самоизолировался дома с подозрением на коронавирус. Заболевание у него протекает в легкой форме, сообщили во вторник в ведомстве.

- Министр находится дома, на самоизоляции. Чувствует себя хорошо, - уточнила пресс-секретарь Минфина Юлия Труднева. - 30 процентов коллектива министерства по распоряжению губернатора переведены на удаленку. Однако на работе министерства это никак не отразится, оно функционирует в штатном режиме.

Стоит отметить, что новая инфекция распространяется среди челябинских чиновников всю последнюю неделю. CОVID-19 был обнаружен у вице-губернатора области Анатолия Векшина, министра спорта Леонида Одера, мэра Магнитогорска Сергея Бердникова и главного онколога региона Андрея Важенина.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на Южном Урале усилен контроль за соблюдением санитарных требований, введенных из-за пандемии COVID-19. Основной акцент сделан на учреждениях торговли, общепита, общественном транспорте и промышленных предприятиях.

Вчера на пресс-конференции в правительстве региона первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила о расширении госпитальной базы и принятом решении о выдаче бесплатных лекарств пациентам, проходящим лечение на дому. К доставке пациентов на КТ подключат одного из агрегаторов такси.

Кстати

За последние сутки на Южном Урале выявлено 97 новых случаев коронавируса, восемь из них - у школьников. Всего с начала учебного года диагноз COVID-19 поставлен 199 учащимся. Общее число заболевших превысило 17,9 тысячи человек. Выздоровели и выписались из больниц 13,5 тысячи пациентов. Скончались 545 южноуральцев.