Renault анонсировала премьеру двух моделей

Renault Group опубликовала тизеры двух моделей с электрической силовой установкой: одна из них пока носит статус концепта, вторая - кросс-хэтчбек Dacia Spring, который претендует на звание самого доступного электрокара в Европе.

В компании рассказали, что концептуальный шоу-кар создан на новой модульной платформе CMF-EV, разработанной специально для электрокаров.

Вторая новинка - серийная версия электрохэтчбека Dacia Spring, которая в марте 2020 года была показана в статусе концепта. Spring черпает вдохновение в индийском супермини Kwid и будет, скорее всего, по технической части являться копией Renault City K-ZE, который продаётся в Китае. Поэтому можно ожидать, что Spring оснастят одним электромотором мощностью 45 л.с. и литий-ионной батареей, энергии которой хватит примерно на 270 км.

Премьера новинок состоится 15 октября 2020 года в рамках мероприятия Renault eWays, посвящённому будущему мобильности.