Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
13.10.2020 12:25
Рубрика: Легковые авто

Renault анонсировала премьеру двух моделей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Renault Group опубликовала тизеры двух моделей с электрической силовой установкой: одна из них пока носит статус концепта, вторая - кросс-хэтчбек Dacia Spring, который претендует на звание самого доступного электрокара в Европе.

Фото: iStock
ГИБДД разъяснила, за какие нарушения на переходах не нужно штрафовать

В компании рассказали, что концептуальный шоу-кар создан на новой модульной платформе CMF-EV, разработанной специально для электрокаров.

Вторая новинка - серийная версия электрохэтчбека Dacia Spring, которая в марте 2020 года была показана в статусе концепта. Spring черпает вдохновение в индийском супермини Kwid и будет, скорее всего, по технической части являться копией Renault City K-ZE, который продаётся в Китае. Поэтому можно ожидать, что Spring оснастят одним электромотором мощностью 45 л.с. и литий-ионной батареей, энергии которой хватит примерно на 270 км.

Премьера новинок состоится 15 октября 2020 года в рамках мероприятия Renault eWays, посвящённому будущему мобильности.

Фото: Пресс-служба Renault.
#Renault