Вторую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют на этой неделе

"Одна из наших вакцин уже зарегистрирована. Планируем, что на этой неделе вторая вакцина, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл", - сказал он.

Речь идет о цельновирионной вакцине, разработанной в Центре имени Чумакова. Она содержит цельный вирус и сейчас завершаются ее клинические испытания, в которых задействованы 300 добровольцев.

Также в России началась вакцинация от коронавируса, которая проводится первой вакциной, созданной в Институте им. Гамалеи Минздрава России. Она получила название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков одной из частей коронавируса в организм. Ей прививают группы риска, к которым относятся врачи и учителя. Одновременно идут ее пострегистрационные испытания, в которых задействованы 40 тысяч добровольцев.

Министр напомнил, что также продолжается вакцинация против гриппа. Впервые в этом году государство выделило беспрецедентное количество средств на иммунизацию населения, бесплатную прививку от гриппа смогут сделать 60% россиян.