Вторую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют на этой неделе

Новости

США мужчина дважды переболел коронавирусом 14:36
Испытание вакцины "Спутник V" для детей начнут в середине 2021 года 14:34
"Звук металла" и "Черный дрозд" покажут на фестивале американского кино 14:31
Собянин упростил порядок выплат на детей 14:26
Минтранс планирует увеличить финансирование закупок городских автобусов 14:14
К началу декабря миллионы доз "Спутник V" поступят в гражданский оборот 13:55
Президент Киргизии встретился с замруководителя администрации президента РФ 13:48
Центризбирком приостановил допуск журналистов на свои заседания 13:44
Экс-чиновник минобразования Поморья признался в развращении школьниц 13:44
Экс-президент Киргизии Атамбаев помещен в СИЗО 13:38
COVID-19 провоцирует у ряда переболевших выработку антител к интерферону 13:37
По факту нападения на РУВД в Минске возбудили уголовное дело 13:32
При штурме парламента Киргизии пропали уникальные картины 13:25
Мурашко: Всего в России зарегистрировано 120 тест-систем на коронавирус 13:11
Мишустин наградил медалью Столыпина II степени Алексея Кудрина 13:07
Кипр приостановил программу предоставления гражданства за инвестиции 13:05
В Петербурге задержан водитель без прав, насмерть сбивший мать трех детей 12:58
В Лондоне из-за угрозы безопасности перекрыт Вестминстерский мост 12:57
Второй Международный муниципальный Форум стран БРИКС состоится в онлайн-формате 12:45
Партнеры убили футболиста из-за ошибки во время матча 12:42
Вышел трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь" 12:30
ЕС согласовал единые правила перемещения в шенгенской зоне в пандемию 12:30
Создатели "Ходячих мертвецов" анонсировали еще три спин-оффа 12:14
Из-за пандемии Disney проведет масштабную реорганизацию производства 12:01
Под Москвой житель Екатеринбурга пытался сбыть 10 кг наркотиков 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 13:46
Рубрика: Общество

Вторую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют на этой неделе

Текст: Елена Манукиян
Вторую вакцину от коронавируса, разработанную государственным научным центром "Вектор", Минздрав зарегистрирует до конца недели, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на конференции в РАНХиГС 13 октября.

"Одна из наших вакцин уже зарегистрирована. Планируем, что на этой неделе вторая вакцина, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл", - сказал он.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Плацебо получат четверть участников исследований вакцины "Вектора"

Речь идет о цельновирионной вакцине, разработанной в Центре имени Чумакова. Она содержит цельный вирус и сейчас завершаются ее клинические испытания, в которых задействованы 300 добровольцев.

Также в России началась вакцинация от коронавируса, которая проводится первой вакциной, созданной в Институте им. Гамалеи Минздрава России. Она получила название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков одной из частей коронавируса в организм. Ей прививают группы риска, к которым относятся врачи и учителя. Одновременно идут ее пострегистрационные испытания, в которых задействованы 40 тысяч добровольцев.

Министр напомнил, что также продолжается вакцинация против гриппа. Впервые в этом году государство выделило беспрецедентное количество средств на иммунизацию населения, бесплатную прививку от гриппа смогут сделать 60% россиян.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

К началу декабря миллионы доз "Спутник V" поступят в гражданский оборот
Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
В Грозном подтвердили гибель трех силовиков в бою с бандитами
Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть