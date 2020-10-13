Вышел трейлер пеплума Netflix "Варвары"

Немецкий телепеплум "Варвары" (Barbarians) обзавелся первым полноценным трейлером.

Кричащий и бряцающий ролик размещен на YouTube-канале сервиса Netflix и выглядит недорого, кустарно, комично сурово, но в целом миленько.

И, похоже, уж очень авторы шоу любят "Храброе сердце" Гибсона (а кто упрекнет?).

"Враждующие германские племена должны объединиться, дабы изгнать римскую армию со своих земель - альянс, который войдет в историю", - скупо просветил нас синопсис "Варваров".

Создатели - Стивен Леджер ("Викинги"), Андреас Барейсс ("Нигде в Африке"), Сабрина Мюллер ("Марлен Дитрих: Белокурая бестия"). В ролях: Сергей Онопко ("Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть", Тревор из "Не дыши" и Болтан из "Последнего королевства"), Бернхард Шюц ("Восьмое чувство"), Давид Шюттер ("Спецотряд "Кобра"), Лоуренс Рупп ("Миссия невыполнима: Племя изгоев") и Гаэтано Ароника ("Комиссар Рекс").

Релиз первого сезона - 23 октября.