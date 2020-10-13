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Вышел трейлер пеплума Netflix "Варвары"

Новости
    13.10.2020, 11:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Немецкий телепеплум "Варвары" (Barbarians) обзавелся первым полноценным трейлером.
Вышел первый трейлер "Психа" Бондарчука с Богомоловым и Меньшиковым

Кричащий и бряцающий ролик размещен на YouTube-канале сервиса Netflix и выглядит недорого, кустарно, комично сурово, но в целом миленько.

И, похоже, уж очень авторы шоу любят "Храброе сердце" Гибсона (а кто упрекнет?).

"Враждующие германские племена должны объединиться, дабы изгнать римскую армию со своих земель - альянс, который войдет в историю", - скупо просветил нас синопсис "Варваров".

Фото: youtube.com
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Создатели - Стивен Леджер ("Викинги"), Андреас Барейсс ("Нигде в Африке"), Сабрина Мюллер ("Марлен Дитрих: Белокурая бестия"). В ролях: Сергей Онопко ("Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть", Тревор из "Не дыши" и Болтан из "Последнего королевства"), Бернхард Шюц ("Восьмое чувство"), Давид Шюттер ("Спецотряд "Кобра"), Лоуренс Рупп ("Миссия невыполнима: Племя изгоев") и Гаэтано Ароника ("Комиссар Рекс").

Релиз первого сезона - 23 октября.

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