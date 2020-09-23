Вышел тизер немецкого исторического сериала Netflix "Варвары"

Ценителям сериалов "Рим", "Спартак" и "Британия" на заметку - на YouTube-канале сервиса Netflix опубликован тизер немецкого телепеплума "Варвары" (Barbarians).

На основании короткого минутного ролика было бы безответственно пытаться делать идущие далеко выводы, но пока все выглядит достаточно нарядно.

"Во время битвы в Тевтобургском лесу, когда германские племена пытались остановить расширение Римской империи, три жизни оказались тесно переплетены друг с другом", - лаконично информирует описание.

Среди создателей - Стивен Леджер ("Викинги"), Андреас Барейсс ("Нигде в Африке"), Сабрина Мюллер ("Марлен Дитрих: Белокурая бестия").

В ролях: Сергей Онопко ("Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть", "Шпион" Пола Фига, Тревор из "Не дыши", Болтан из "Последнего королевства"), Бернхард Шюц ("Восьмое чувство"), Давид Шюттер ("Спецотряд "Кобра"), Лоуренс Рупп ("Миссия невыполнима: Племя изгоев"), Гаэтано Ароника ("Комиссар Рекс").

В первом сезоне шесть эпизодов. Релиз - 23 октября.