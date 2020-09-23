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Вышел тизер немецкого исторического сериала Netflix "Варвары"

Новости
    23.09.2020, 15:19
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Ценителям сериалов "Рим", "Спартак" и "Британия" на заметку - на YouTube-канале сервиса Netflix опубликован тизер немецкого телепеплума "Варвары" (Barbarians).

Фото: kinopoisk.ru
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На основании короткого минутного ролика было бы безответственно пытаться делать идущие далеко выводы, но пока все выглядит достаточно нарядно.

"Во время битвы в Тевтобургском лесу, когда германские племена пытались остановить расширение Римской империи, три жизни оказались тесно переплетены друг с другом", - лаконично информирует описание.

Среди создателей - Стивен Леджер ("Викинги"), Андреас Барейсс ("Нигде в Африке"), Сабрина Мюллер ("Марлен Дитрих: Белокурая бестия").

Фото: youtube.com/ Netflix
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В ролях: Сергей Онопко ("Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть", "Шпион" Пола Фига, Тревор из "Не дыши", Болтан из "Последнего королевства"), Бернхард Шюц ("Восьмое чувство"), Давид Шюттер ("Спецотряд "Кобра"), Лоуренс Рупп ("Миссия невыполнима: Племя изгоев"), Гаэтано Ароника ("Комиссар Рекс").

В первом сезоне шесть эпизодов. Релиз - 23 октября.

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