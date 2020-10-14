"Аквариум" сообщил о выходе двух новых альбомов

Новости

В Минздраве назвали сроки ввода в гражданский оборот второй вакцины от ковид 20:55
Мурашко: Предельную цену на "Фавипиравир" зарегистрируют после согласования с ФАС 20:40
На месте киноцентра "Соловей" в Москве построят четыре башни 20:40
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с венграми 20:34
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений 20:27
Следователи задержали тещу убитого в Петербурге рэпера Картрайта 20:06
В Минтруда пообещали решить спорную ситуацию с автознаком "Инвалид" 19:59
Театр Ермоловой из-за коронавируса закрылся до 29 октября 19:57
Москалькова прокомментировала членство РФ в Совете по правам человека ООН 19:55
Росстат назвал самый подорожавший за неделю продукт 19:12
МИД Беларуси вручил ноту послу Украины 19:03
Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР 19:00
Новак пригласил партнеров по БРИКС в нефтегазовые проекты в Арктике 18:51
Власти Берлина "пригрозили" пальцем нарушителям масочного режима 18:44
Хуснуллин: Продление льготной ипотеки снизит среднюю ставку до 7,5% 18:38
Пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически 18:37
Проактивное установление инвалидности станет постоянным 18:20
Раскрыта тайна галактики, на 99,99 процентов состоящей из темной материи 18:18
Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса 18:13
Минэнергетики Болгарии: София не будет делать реверансы перед США из-за “Турецкого потока” 17:44
ЦИК готовит предложения по "разведению" выборов с учебным процессом 17:28
Появилась новая дата проката фильма Алексея Учителя "Цой" 17:15
Столичных водителей проверят на правильность проезда ж/д переездов 17:13
Памфилова: Онлайн-голосование на выборах в Госдуму вряд ли будет повсеместным 17:13
В Минске предложили учредить орден "Семья Беларуси" 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 19:50
Рубрика: Культура

"Аквариум" сообщил о выходе двух новых альбомов

Текст: Александр Алексеев
В начале года Борис Гребенщиков уже рассказывал обозревателю "РГ" о том, что "в работе у группы находятся сразу пять альбомов". Но какой выйдет раньше, предполагать отказывался.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ведь "Аквариум" ныне записывается "для своего удовольствия": основательно, не спеша и очень качественно, в собственной студии. И выпускает альбомы лишь тогда, когда они полностью устраивают музыкантов по звуку и свежести идей. Меж тем, 2020-й уже стал для "Аквариума" рекордным. Ведь никогда прежде ее музыканты не издавали за год сразу три альбома.
Альбом Леонида Агутина выдвинут на Grammy в пяти номинациях

К настоящему моменту три уже вышли: "Знак огня" (сольный диск БГ), "Аквариум in Dub" (известные хиты группы, переигранные в стилях реггей и даб) и "Песни Джорджа" (в сочинении этих 13 треков участвовал барабанщик первого состава Анатолий "Джордж" Гуницкий, и иные из них очень известны: "Служенье муз не терпит колеса", "У императора Нерона", "Русская симфония", "15 голых баб"…)

А до конца года выйдут еще два альбома. Первый получит название "Дань", и в него войдут кавер-версии "Аквариума" на любимые песни друзей-музыкантов: Майка Науменко, Виктора Цоя, Вячеслава Бутусова, Петра Мамонова и других. Второй - "Услышь меня, хорошая" - тоже, по сути, состоит из кавер-версий.

"Это песни городских окраин, не наши, а которые у всех на слуху, - пояснил Борис Гребенщиков в программе Дмитрия Брикмана "Детский недетский вопрос". - С правами долго разбирались - кто-то из правообладателей с радостью разрешал, а кто-то запрашивал космические суммы. Всю прибыль с этой пластинки отдадим благотворительному фонду "Ночлежка".

Между тем

Одновременно в работе у "Аквариума" появился и шестой альбом. В него войдут новые песни, написанные Борисом Гребенщиковым в этом году.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Путин внес в Госдуму пакет проектов, закрепляющих верховенство Конституции
В Кремле дали оценку отношениям с Западом
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы
Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов
Почему из музыкальных школ выбрасывают уникальные инструменты
Чем сегодня удивляет самый известный джазист России Алексей Козлов