"Аквариум" сообщил о выходе двух новых альбомов

Ведь "Аквариум" ныне записывается "для своего удовольствия": основательно, не спеша и очень качественно, в собственной студии. И выпускает альбомы лишь тогда, когда они полностью устраивают музыкантов по звуку и свежести идей. Меж тем, 2020-й уже стал для "Аквариума" рекордным. Ведь никогда прежде ее музыканты не издавали за год сразу три альбома.

К настоящему моменту три уже вышли: "Знак огня" (сольный диск БГ), "Аквариум in Dub" (известные хиты группы, переигранные в стилях реггей и даб) и "Песни Джорджа" (в сочинении этих 13 треков участвовал барабанщик первого состава Анатолий "Джордж" Гуницкий, и иные из них очень известны: "Служенье муз не терпит колеса", "У императора Нерона", "Русская симфония", "15 голых баб"…)

А до конца года выйдут еще два альбома. Первый получит название "Дань", и в него войдут кавер-версии "Аквариума" на любимые песни друзей-музыкантов: Майка Науменко, Виктора Цоя, Вячеслава Бутусова, Петра Мамонова и других. Второй - "Услышь меня, хорошая" - тоже, по сути, состоит из кавер-версий.

"Это песни городских окраин, не наши, а которые у всех на слуху, - пояснил Борис Гребенщиков в программе Дмитрия Брикмана "Детский недетский вопрос". - С правами долго разбирались - кто-то из правообладателей с радостью разрешал, а кто-то запрашивал космические суммы. Всю прибыль с этой пластинки отдадим благотворительному фонду "Ночлежка".

Между тем

Одновременно в работе у "Аквариума" появился и шестой альбом. В него войдут новые песни, написанные Борисом Гребенщиковым в этом году.