АвтоВАЗ запатентовал переднюю панель обновленной Lada 4x4

Компания АО "АвтоВАЗ" продолжает защищать дизайн интерьера Lada 4x4 новыми патентами. В базе Федерального института промышленной собственности опубликованы изображения передней панели, а также обивки крыши и облицовки переднего сиденья.

Классическая Lada 4x4 обновилась в начале 2020 года. Внедорожник получил новую переднюю панель с современной системой отопления и вентиляции, комбинацию приборов от Lada Priora, вместительный бардачок, кресла с развитой боковой поддержкой и широким задним диваном с двумя подголовниками, а также формованный потолок с системой "ЭРА-Глонасс" и новую обивку стоек лобового стекла.

Помимо этого, передние сиденья теперь имеют модернизированный механизм складывания и могут подогреваться, водительское сиденье и вовсе обзавелось боковой подушкой безопасности. Изменился центральный тоннель, в котором присутствует ниша под смартфон, две розетки на 12В, подстаканники, блок электрической регулировки боковых зеркал, кнопки стеклоподъёмников и обогрева кресел.

Фото: www1.fips.ru

Lada 4x4 оборудована улучшенным пакетом шумо-виброизоляции, ограничителями и трёхкамерными уплотнителями дверей, новыми опорами силового агрегата. Последние снижают уровень вибраций.

Автомобиль по-прежнему оснащается 83-сильным "атмосферником" объёмом 1,7 литра и 5-ступенчатой механической КП. Цены на трёхдверную версию Lada 4x4 начинаются с 581 900 рублей и заканчиваются на отметке 657 900 рублей.

Летом текущего года отечественный автопроизводитель запатентовал новое мультифункциональное рулевое колесо для автомобилей Lada. По предварительным данным, мультируль получит Lada Vesta Facelift. Выход обновлённой модели состоится не раньше 2021 года.