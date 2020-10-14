Глава МИД Армении высоко оценил роль Лаврова на 11-часовых переговорах в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции после переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян позитивно оценил роль российского коллеги Сергея Лаврова на переговорах по урегулированию в Нагорном Карабахе, которые продолжались в Москве почти одиннадцать часов.

Как заявил дипломат в интервью РБК, путь к декларации из четырех пунктов был непростым - слишком чувствительные вопросы обсуждали армянская и азербайджанская стороны конфликта, который перешел из замороженного в горячую фазу 27 октября. "И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров", - признал министр иностранных дел Армении.

Он отметил, что Ереван по-прежнему принципиально расходится с Баку, однако альтернативы урегулированию нет. Кроме того, Армения настаивает на подключении к переговорам собственно Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, Москва участвует в посреднической миссии вокруг Карабаха и в национальном качестве, и как один из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ вместе с Соединенными Штатами и Францией. Ранее Сергей Лавров не раз совершал визиты в Баку и Ереван, обсуждая с коллегами, помимо двусторонней повестки, перспективы карабахского урегулирования.