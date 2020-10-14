Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.10.2020 19:38
Рубрика: Легковые авто

Какие автомобили чаще всего попадают в крупные ДТП

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наибольший процент крупных автомобильных аварий с тотальными убытками, когда машина не подлежит восстановлению или ее восстановление экономически нецелесообразно, приходится на марки премиум-сегмента. К такому выводу пришли эксперты "АльфаСтрахования".

Фото: Photoxpress
Глава "Автодора": Трасса "Москва - Казань" окупится за 15 лет

По данным за 2020 год, чаще всего разбивали автомобили в "тоталь" владельцы Porsche (0,75% от общего числа застрахованных автомобилей этой марки), Infiniti (0,58%) и Mercedes-Benz (0,55%). Нередко в такие ДТП попадают и водители Jeep (0,51%), BMW (0,50%), Audi (0,49%).

Вместе с ними в первой десятке рейтинга неаккуратного вождения оказались и владельцы автомобилей массового сегмента - Renault (0,54%), Lada (0,52%), Kia (0,50%), Suzuki (0,48%).

Ранее в столичной Госавтоинспекции рассказали, что наибольшее число погибших в авариях по итогам первого полугодия в Москве зафиксировано на МКАД. По данным ведомства, каждый четвертый погибший в городе является участником ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Также стало известно, что Федеральная антимонопольная служба высказалась против идеи объединения страхования ОСАГО и каско.

#Mercedes-Benz #BMW #Audi #Jeep