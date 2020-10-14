Какие автомобили чаще всего попадают в крупные ДТП

Наибольший процент крупных автомобильных аварий с тотальными убытками, когда машина не подлежит восстановлению или ее восстановление экономически нецелесообразно, приходится на марки премиум-сегмента. К такому выводу пришли эксперты "АльфаСтрахования".

По данным за 2020 год, чаще всего разбивали автомобили в "тоталь" владельцы Porsche (0,75% от общего числа застрахованных автомобилей этой марки), Infiniti (0,58%) и Mercedes-Benz (0,55%). Нередко в такие ДТП попадают и водители Jeep (0,51%), BMW (0,50%), Audi (0,49%).

Вместе с ними в первой десятке рейтинга неаккуратного вождения оказались и владельцы автомобилей массового сегмента - Renault (0,54%), Lada (0,52%), Kia (0,50%), Suzuki (0,48%).

Ранее в столичной Госавтоинспекции рассказали, что наибольшее число погибших в авариях по итогам первого полугодия в Москве зафиксировано на МКАД. По данным ведомства, каждый четвертый погибший в городе является участником ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Также стало известно, что Федеральная антимонопольная служба высказалась против идеи объединения страхования ОСАГО и каско.