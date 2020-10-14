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14.10.2020 17:15
Рубрика: Культура

Появилась новая дата проката фильма Алексея Учителя "Цой"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Фильм режиссера Алексея Учителя "Цой" в третий раз получил новую дату проката. Будем надеяться, что на этот раз уже окончательную. Объявлено, что картина выйдет в российский кинопрокат 12 ноября 2020 года. Выпускают фильм к зрителям компания "Каропрокат" и киностудия "Рок". В главных ролях - звезды российского и латвийского кино, а также молодые талантливые актеры: Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Илья Дель, Маша Пересильд, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш и Виталий Коваленко.

Фото: MBK
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"Цой" - один из самых обсуждаемых фильмов этого года. Лента должна была появиться в кинотеатрах на день российского кино - 27 августа, затем прокат перенесли на начало сентября. И вот сейчас речь о ноябре.

За это время картина "успела обрасти" историями. Первое - она попала в конкурс престижного кинофестиваля в Варшаве. Показа еще не было. По информации "РГ", победителей фестиваля должны объявить 18 октября. Кроме того, фильм подан и на другие кинофестивали. Вполне возможно, что он проявится еще где-то. Второе - разразился скандал вокруг фильма, связанный с наследниками Цоя. Но, судя по уверенному объявлению даты проката, появлению фильма в кинотеатрах это не помешает.

Вот что говорит о фильме исполнитель главной роли в картине - не Цоя, а водителя Павла Шелеста, звезда картин "Битва за Севастополь", "Прогулка" и "Оттепель" артист Евгений Цыганов: "У меня было отторжение всего того движения, которое было связано с гибелью Цоя - все эти футболки "Цой жив" и прочая истерия. Но со временем я стал слушать "Кино" и слушаю до сих пор, и часто какой-нибудь день у меня начинается с песни "Муравейник" - просто потому, что в меня попадает этот текст и эта музыка. Не побоюсь этого слова, но "Кино" - это великая группа, а Цой - великий артист".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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