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14.10.2020 06:45
Рубрика: Происшествия

В Петербурге суд рассмотрит иск историка Соколова к обидевшей его девушке

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Екатерина Пржигодзкая выступает на судебном заседании по делу Олега Соколова. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Екатерина Пржигодзкая выступает на судебном заседании по делу Олега Соколова. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Екатерина Пржигодзкая выступает на судебном заседании по делу Олега Соколова. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Петроградский районный суд Петербурга 26 ноября рассмотрит иск, поданный обвиняемым в убийстве историком Олегом Соколовым к своей бывшей возлюбленной Екатерине Пржигодзкой и "ГПМ Развлекательное телевидение". Экс-доцент требует опровергнуть сведения из документального Соколова и удалить картину с сайтов.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Обвиняемый в убийстве историк Соколов заявил, что нашел обрез в квартире

Как следует из карточки дела на сайте Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, предварительное заседание по делу прошло накануне. Соколов подал иск о защите чести достоинства.

Напомним, вскоре после убийства аспирантки Анастасии Ещенко, в котором признался Соколов, на интернет-платформах появился фильм "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона". В картине указывается, что Соколов жестоко избил Екатерину Пржигодзкую, с которой у него когда-то были романтические отношения.

Екатерина выступала на суде по делу об убийстве Анастасии Ещенко и заявила, что Соколов привязывал ее к стулу, душил жгутом, поднимал за уши, а также обещал изуродовать раскаленным утюгом. Это произошло несколько лет назад девушка подала заявление в полицию, но уголовное дело так и не было возбуждено.

Олег Соколов в свою очередь заявил, что не пытался убить Пржигодзкую, а только "нанес ей пару пощечин". Причиной этому, по словам историка, послужило то, что он якобы поймал ее на измене.

Вторая причина, по которой Соколов подает в суд на создателей фильма - это образ Наполеона. Историк на судебном заседании заявил, что никогда не ассоциировал себя с Наполеоном Бонопартом, а костюм французского полководца надевал для съемок в американском документальном фильме.

Дело Олега Соколова рассматривается на выездных заседаниях в Санкт-Петербургском городском суде. Уже выступили свидетели стороны защиты и обвинения, 12 октября показания на суде дал и сам Соколов. Заседание длилось около семи часов. Историк признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов заявил, что выстрелил в девушку случайно, убивать ее не планировал, а тело расчленил, чтобы скрыть следы преступления.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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