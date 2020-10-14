В Петербурге суд рассмотрит иск историка Соколова к обидевшей его девушке

Петроградский районный суд Петербурга 26 ноября рассмотрит иск, поданный обвиняемым в убийстве историком Олегом Соколовым к своей бывшей возлюбленной Екатерине Пржигодзкой и "ГПМ Развлекательное телевидение". Экс-доцент требует опровергнуть сведения из документального Соколова и удалить картину с сайтов.

Как следует из карточки дела на сайте Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, предварительное заседание по делу прошло накануне. Соколов подал иск о защите чести достоинства.

Напомним, вскоре после убийства аспирантки Анастасии Ещенко, в котором признался Соколов, на интернет-платформах появился фильм "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона". В картине указывается, что Соколов жестоко избил Екатерину Пржигодзкую, с которой у него когда-то были романтические отношения.

Екатерина выступала на суде по делу об убийстве Анастасии Ещенко и заявила, что Соколов привязывал ее к стулу, душил жгутом, поднимал за уши, а также обещал изуродовать раскаленным утюгом. Это произошло несколько лет назад девушка подала заявление в полицию, но уголовное дело так и не было возбуждено.

Олег Соколов в свою очередь заявил, что не пытался убить Пржигодзкую, а только "нанес ей пару пощечин". Причиной этому, по словам историка, послужило то, что он якобы поймал ее на измене.

Вторая причина, по которой Соколов подает в суд на создателей фильма - это образ Наполеона. Историк на судебном заседании заявил, что никогда не ассоциировал себя с Наполеоном Бонопартом, а костюм французского полководца надевал для съемок в американском документальном фильме.

Дело Олега Соколова рассматривается на выездных заседаниях в Санкт-Петербургском городском суде. Уже выступили свидетели стороны защиты и обвинения, 12 октября показания на суде дал и сам Соколов. Заседание длилось около семи часов. Историк признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов заявил, что выстрелил в девушку случайно, убивать ее не планировал, а тело расчленил, чтобы скрыть следы преступления.