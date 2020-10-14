На Черноморском флоте отметили День командира надводного, подводного и воздушного корабля, учрежденный в России в 2007 году приказом главнокомандующего ВМФ Владимира Высоцкого в честь победы российских кораблей в Наваринском морском сражении 1827 года. Корреспондент "РГ" встретился с командиром одного из самых востребованных кораблей ЧФ - "Адмирала Григоровича" - Константином Аксеновым, который в 2020 году совершил первый и пока единственный в истории ЧФ дальний поход сразу по двум океанам - Атлантическому и Индийскому.

Мечта сбывается

Командиром фрегата капитан 3 ранга Константин Аксенов стал именно в день 50-летия дивизии надводных кораблей - 31 марта 2019 года. К этому времени он уже имел достаточный опыт как старший помощник командира этого фрегата, занимая хлопотную должность с декабря 2017 года. Он стал четвертым командиром первого фрегата этой новой серии кораблей.

Мечта стать флотским офицером зародилась еще в школьные годы, когда старшеклассник Аксенов вместе с мамой приезжал из Москвы в Новороссийск встречать отца, Павла Андреевича - капитана дальнего плавания, возвращавшегося из рейса. Оттуда же, из Новороссийска, провожал отца в морские походы. Рассказы о далеких плаваниях, вид военных кораблей Новороссийской военно-морской базы оставили в сердце Кости неизгладимый след. Как, впрочем, и стихи друга семьи и соседа по дому - журналиста-"краснозвездовца" Николая Старикова. Он в сборнике "Крестный путь. Тем жив и счастлив" посвятил Павлу Аксенову стихотворение.

Командир фрегата всегда берет с собой в дальние походы сборник стихов с дарственной надписью и закладкой на 88-й странице, которая открывается "Стихами о капитане". "Капитан, расскажите о ваших походах, о суровых штормах и погодных невзгодах...".

Балтийские мили

После окончания в 2008 году Морского корпуса Петра Великого - Санкт-Петербургского военно-морского института - высшего учебного заведения, основанного в 1701 году, лейтенант Аксенов попал по распределению на Балтийский флот, на БДК "Королев".

Константин Аксенов на капитанском мостике. Фото: Владимир Пасякин/ РГ

- Морячить приходилось много, - вспоминает Константин. - Но это даже хорошо, ведь в море, в дальних походах быстрее проходит становление флотского офицера.

Становление действительно шло быстро, поэтому вскоре Аксенова перевели на один из лучших кораблей БФ - сторожевой корабль "Неустрашимый".

- Это первый построенный из сторожевых кораблей проекта 11540 "Ястреб", - рассказывает Константин. - А посему к нему особое внимание. Корабль многофункциональный и предназначен для обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, обороны боевых судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям, обеспечения высадки, прикрытия морских десантов и решения других задач.

Следом - назначение офицера на должность старшего помощника командира на БДК "Калининград". А после высших офицерских классов Константина Аксенова назначили старшим помощником командира фрегата "Адмирал Эссен". Он становится черноморцем.

Офицер сразу влюбился в этот современный боевой корабль. Ему очень пригодились навыки, полученные на балтийских кораблях. И особенно на СКР "Неустрашимый".

Фрегат "Адмирал Эссен" не простаивал у стенки. Маневры в Черном море сменялись походами в дальнюю морскую зону. Так что прежде, чем стать хозяином мостика фрегата "Адмирал Григорович", Аксенов отмерил многие десятки тысяч миль и хорошо освоил фрегаты знаменитой адмиральской серии.

С дальним прицелом

Длительному походу нынешнего года предшествовал 134-дневный поход 2019-го в Средиземное море и участие в масштабных учениях с ракетными стрельбами в Черном море в январе 2020-го. Наблюдать за ними прибыли в Севастополь президент России Владимир Путин и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Ракеты разного назначения, включая грозный "Калибр", взмывали в небо буквально одна за другой. Пуски из надводного и подводного положений выполнили экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подлодки "Колпино".

- Именно плотность действий стала главной особенностью того учения двух флотов, - вспоминает Аксенов. - Были совсем небольшие промежутки времени между зенитно-ракетными стрельбами и пусками крылатых ракет кораблями ударной группы ЧФ. Наш экипаж успешно справился с задачей и был отмечен по итогам учения.

Всего было задействовано более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов ВКС России. А командир экипажа фрегата получил ценный опыт практической стрельбы из ракетного комплекса "Калибр" в Черном море.

"Океанский щит"

А вскоре - новый экзамен с такими задачами, которые раньше не выполнял ни один из экипажей фрегатов. После учения "Океанский щит" "Адмирал Григорович" нес боевую службу сразу в двух океанах - Атлантическом и Индийском.

- В Средиземном море мы конвоировали суда, обеспечивали безопасность перевозок и морской экономической деятельности России, - поясняет Аксенов. - А затем аналогичные задачи решали в зоне Индийского океана, куда отправились в мае через Суэцкий канал. Вернулись в Средиземку уже во второй половине июня. Наш фрегат впервые действовал в южных широтах с жарким и влажным климатом. Температура воздуха достигала 46-47 градусов, воды - 33-34 градуса. Вахту приходилось менять каждые два часа, поскольку моряки быстро уставали. Но и техника, и люди не подвели - выдержали все испытания.

Сложность этого похода была не только в его длительности (135 суток), особом регионе, обилии задач, но и в том, что из-за пандемии коронавируса корабль не мог зайти ни в один иностранный порт. В Средиземном море фрегат становился на рейде Тартуса и Лимасола, где дважды пополнял запасы продовольствия и воды. В Индийском океане - на рейде Коломбо - столицы Шри-Ланки. Несколько месяцев моряки провели, не сходя на берег. Ни разу не ощутили твердь земли. За кормой осталось более 24 000 миль.

Командир корабля - это камертон, по которому настраивается весь экипаж. Поэтому Константин Аксенов всегда ровен, спокоен и вежлив с офицерами корабля и подчиненными. Никогда не срывается на крик, считая это слабостью. Никогда не рубит с плеча, когда идет речь о наказании. Сначала детально во всем разберется и лишь потом принимает взвешенное решение. Таким и должен быть настоящий командир, которому доверены человеческие судьбы.

Здравствуй, Новороссийск!

В Средиземке конвоируемые суда передали патрульному кораблю "Василий Быков" и поспешили к родным берегам. Правда, и в Черном море экипажу поставили новую задачу - следить за эсминцем ВМС США Porter.

Пришел фрегат не в Севастополь, а в Новороссийск - город хорошо знакомый капитану фрегата. Зашли в порт уже поздно вечером, и никакой торжественной встречи корабля с оркестром и обязательным у моряков жареным поросенком не было. Портилась погода, надвигался шторм - и это повлияло на заход в родную базу.

Командир корабля - главная фигура на флоте. Константин мечтал стать им, чтобы вслед за отцом ходить в море, бывать в разных странах, управлять экипажем. От отца он знал, что это почетная, но очень трудная работа. И на капитанский мостик поднимаются лишь сильные люди. Самые мужественные становятся командирами кораблей. Ведь в дальнем походе командир - полпред своей страны за рубежом.

О семье

Сожалеет капитан лишь об одном: редко видит свою семью, и супруге Ольге приходится тянуть воз семейных проблем одной. А в семье командира четверо детей.

- Старшему сыну, Николаю уже 10 лет, второго сына, он родился в 2011 году, назвали Павлом, в честь моего отца, - с гордостью говорит Константин Аксенов. - Дочери Насте - семь лет, младшему сыну Дмитрию - четыре года.

В семье настоящий праздник, когда папа возвращается из похода. Константин помнит, какой радостью светилось лицо мамы, когда они встречали отца в Новороссийске. Такой же радостью теперь светятся лица его жены и детей, когда командир корабля переступает порог своего дома и попадает в объятия семьи.