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14.10.2020 01:00
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Россия - Венгрия

Текст: Никита Лашкул

Во многом решающий матч предстоит сыграть сборной России в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Венгрия отстает от нас на одно очко, а Турция и Сербия уже далеко позади, поэтому победа сегодня почти гарантирует нам первое место.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Станислав Черчесов: Ничья с турками - закономерный результат

Последние встречи показали, что не всегда россиянам хватает сил на все 90 минут. И со шведами, и с турками первый тайм в исполнении сборной России получался неплохим: огромное территориальное преимущество и множество моментов у чужих ворот. Увы, подвела реализация. После перерыва ситуация менялась не в лучшую сторону - пропадала острота, появлялись неприятности в защите. Если со шведами это было не так критично, все-таки товарищеский матч, то с Турцией нам откровенно повезло, что был зафиксирован ничейный результат.

В выигранном у венгров первом матче тоже не обошлось без нервотрепки. Поведя 3:0, наши расслабились, сказалась и усталость, и венгры сумели два мяча отыграть, доведя дело до нервной концовки. Тогда пронесло. Сейчас лучше бы избежать подобного развития событий. По сравнению с игрой в Будапеште российская оборона будет выглядеть слабее из-за отсутствия Джикии и Фернандеса. Да и в атаке не помешало бы разнообразие. Дзюбе тяжело даются вторые таймы, что было заметно по турецкому матчу. Возможно, стоит дать шанс в старте Александру Соболеву, забившему недавно в своем первом матче за сборную.

На ком остановит свой выбор Станислав Черчесов, скоро узнаем. Стартовый свисток матча Россия - Венгрия прозвучит на стадионе "Динамо" в 21:45 по Москве. Увидимся на онлайн-трансляции!

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