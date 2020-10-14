СМИ: Бенедикт Камбербэтч может стать новым графом Дракулой

По сообщениям ряда изданий и порталов, британский актер Бенедикт Камбербэтч с большой долей вероятности может стать новым воплотителем кинематографического образа Дракулы. Об этом пишет газета The Daily Express.

Напомним, что имя Камбербэтча уже всплывало в контексте произведения Брэма Стокера. Марк Гейтисс и Стивен Моффат, которые сняли бодро стартовавший, но невразумительно закончившийся сериал "Дракула" с Класом Бангом в главной роли, как-то обмолвились, что идея создать очередную версию похождений кровавого графа у них родилась еще в процессе работы над "Шерлоком" с Камбербэтчем, и идею им подал случайный снимок, на котором виден силуэт Камбербэтча с поднятым воротником легендарного Бельстаффа.

Обмолвку, судя по всему, услышали в кинокомпании Universal, которая разрабатывает произведения с такими антигероями как Франкенштейн, Человек-невидимка, Человек-волк и… Дракула. Universal давно вынашивает планы о создании полноценных киновселенных наподобие марвеловской, для чего привлекают таких звезд как Том Круз, Хавьер Бардем, Джонни Депп и другие. Румынскому вампиру, однако, не повезло с первой попытки - "Дракула" (Dracula Untold) 2014 года с Люком Эвансом потерпел неудачу, "Мумия" (The Mummy) с Крузом постигла та же судьба в 2017-м.

На этом фоне релиз текущего года "Человек-невидимка" (The Invisible Man) выглядит более многообещающим, и съемки его спин-оффа уже утверждены. Кроме того, планируется снять нового "Франкенштейна". Очередным "Дракулой" предположительно займется Карин Кусама, а главным действующим лицом в "Человеке-волке" (The Wolfman) может стать Райан Гослинг, о чем также ходят упорные слухи.

Что же касается Камбербэтча, то его планируется привлечь не к вышеупомянутому фильму, уже находящемуся в разработке, а к спин-оффу под названием "Ренфилд" (Renfield). В стокеровском оригинале Ренфилд является одним из второстепенных персонажей, пациентом со склонностью к зоофагии, проживающим в психиатрической клинике, очень проницательным и опасным, к тому же поклоняющимся графу, что приводит его к неминуемой смерти от рук обожествляемого им злодея. Последнего, по-видимому, и предлагают сыграть Камбербэтчу, который до недавнего времени наиболее уверенно себя чувствовал в экранизациях и образах героев прошлого.

В режиссерском кресле может оказаться Декстер Флетчер, неплохо зарекомендовавший себя в этом качестве в "Рокетмене" и в настоящее время корпяший над "Шерлоком Холмсом 3" с Робертом Дауни-младшим, который, в свою очередь, мечтает о создании полноценной вселенной вокруг персоны великого детектива.