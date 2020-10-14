В Киргизию приедет спецпредставитель генсека ООН

Завтра в Киргизию прибывает специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел КР.

По информации внешнеполитического ведомства республики, Наталья Герман намерена встретиться с президентом Сооронбаем Жээнбековым и обсудить сложившуюся в стране ситуацию, а также возможные пути решения возникших проблем.

Как отметили в МИД КР, глава ООН Антониу Гутерриш неоднократно подтверждал готовность организации оказать КР содействие в нахождении решений по выходу из кризисной ситуации в рамках конституционного процесса и скорейшей экономической стабилизации в Киргизии.

Напомним, в республике с 6 по 9 октября произошли беспорядки, в ходе которых страна оказалась на грани политического кризиса. Причиной протестов стали итоги парламентских выборов, которые представители оппозиции посчитали недействительными.