Бархатный сезон на юге России закончится на следующей неделе

Бархатный сезон на юге России завершится на следующей неделе. К среде температура воды на Черноморском побережье и в Крыму понизится до 20 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Благодаря антициклону на юге европейской части России мало осадков, а воздух прогревается до 20 градусов. В Ростовской области и Краснодарском крае в отдельные дни столбики термометров показывают +25. Такая же погода и в Крыму.

Еще в середине августа синоптики пообещали, что в этом году бархатный сезон на главных курортах России продлится дольше. Это связано с тем, что море сильно прогрето, поэтому будет дольше отдавать свое тепло атмосфере и почве.