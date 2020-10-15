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15.10.2020 00:30
Рубрика: Транспорт

В "Автодоре" рассказали о планах по строительству скоростных трасс

Текст: Евгений Гайва
Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в основном завершено, в следующем году дорогу полностью откроют для проезда, рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в интервью "Российской газете".
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В госкомпании "Автодор" рассказали о стоимости проезда по ЦКАД

"В ноябре этого года сдадим третий пусковой комплекс ЦКАД в 105 километров между трассами М-7 "Волга" и М-11 "Нева". К исходу этого года также планируем открыть движение на четвертом пусковом комплексе ЦКАД от трассы М-7 до М-4 "Дон". По пятому пусковому комплексу ЦКАД до конца года доедем практически до трассы М-10 "Россия", - сказал он.

"Автодор" внедряет на ЦКАД безбарьерную систему оплаты проезда. Уже принят закон об обязанности оплачивать проезд, но решения о привлечении к ответственности за неоплату проезда пока нет, отметил Петушенко. "Предложения о внесении изменений в КоАП об ответственности за неоплату проезда уже подготовлены. Сейчас они находится на рассмотрении, рассчитываем, что Госдумой документ будет принят", - сказал он.

Проектирование другой скоростной трассы - Москва-Казань госкомпания рассчитывает завершить в следующем году. "Планируем зайти с проектом в экспертизу в мае 2021 года. Сейчас идет активная работа по проектированию и как раз по доработке технических решений, в том числе прохождения через населенные пункты", - отметил глава "Автодора".

Вводить участки трассы Москва-Казань будут одновременно. Уже выбраны подрядчики на все этапы. "Но не исключено, что какие-то участки откроются досрочно", - сказал Петушенко.

Фото: Сергей Михеев
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Госкомпания "Автодор" рассчитывает построить скоростную трассу от Екатеринбурга до Краснодара. Нужно добиться скоростного проезда на Черное море из всех точек России, например, с Урала, пояснил Петушенко. Сейчас в госкомпании рассматривают такой вариант. "Сначала построим трассу от Москвы до Казани. Следующий этап - строительства трассы от Казани до Екатеринбурга. Начать хотим в 2024 году. Потом планируется соединить Екатеринбург и Краснодар по хорде", - сказал он.

Новую трассу "Автодор" также планирует построить у Сочи. Уже проведена большая работа, определена этапность строительства, пояснил Петушенко. "Предстоит большая работа. Нужно построить обходы Туапсе, Лазаревского. Предстоит поднять дорогу, чтобы транзитный транспорт убрать с побережья", - сказал он.

Полностью интервью с читайте на сайте "Российской газеты"

#авто #дороги