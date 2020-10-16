Мантуров отметил преимущество снижения курса рубля

Часть российского бизнеса выигрывает от снижения курса рубля. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью агентству Bloomberg.

"Компании, которые не находятся в сильной зависимости от импорта, сейчас в выгодной позиции", - цитирует министра ТАСС.

После отмены некоторых санитарных мер, введенных ранее из-за нового коронавируса, российская экономика с лета начала восстанавливаться. "Мы надеемся, что пик позади", отметил Мантуров. По его оценкам, сокращение промышленного производства в России по итогам года может составить 4,5 процента. Министр сообщил также, что к концу октября в России произведут около 40 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле. А 14 октября в стране зарегистрировали уже второе лекарство от COVID-19, разработанное специалистами центра "Вектор". Как ранее отмечали в министерстве здравоохранения, поставка вакцин для массовых прививок от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться в конце ноября и в декабре.