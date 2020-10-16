В Петербурге продлили срок задержания теще погибшего репера

Смольнинский районный суд на трое суток продлил срок содержания под стражей Елене Кохал, теще погибшего репера Энди Картрайта. Женщине вменяют пособничество в убийстве и расчленении музыканта. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Елена Кохал отрицает свою причастность к преступлению.

На судебном заседании представитель следствия попросил продлить срок задержания женщины, чтобы предоставить дополнительные доказательства, необходимые для ареста Кохал.

Адвокаты женщины выступили резко против. Позиция защиты строится на том, что убийства как такового не было, что репер Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко) скончался естественным образом. Жена нашла его тело и решила скрыть смерть музыканта от поклонников, для этого она расчленила тела мужа, но избавиться от останков не смогла, вызвала полицию.

В Следственном комитете полагают, что музыкант скончался от медицинского препарата, который за несколько дней до этого приобретала жена музыканта.

Роль тещи репера, по версии следствия, заключалась в том, что она находилась в квартире в момент смерти музыканта, а также активно помогала дочери.