Новости

Министр обороны Беларуси высоко оценил учения ОДКБ 15:32
Кузнецова: Ситуация с принятием детей с ВИЧ меняется в лучшую сторону 15:29
В выходные в столице ожидается дождь с мокрым снегом 15:28
Шойгу передал министру обороны Казахстана архивные документы времен ВОВ 15:18
Путин пока не собирается говорить с Трампом по телефону 15:17
Шойгу отметил рост объема экспорта российской военной продукции в Казахстан 15:06
Экс-министр обороны Мексики арестован в США из-за связей с наркокартелями 14:54
В Петербурге продлили срок задержания теще погибшего репера 14:52
Саркози предъявили обвинение в организации "преступного сообщества" 14:39
Бойкова и Козловский не выступят на этапе Кубка России в Сочи из-за COVID 14:32
В программу фестиваля в Женеве отобраны два российских сериала 14:11
Открыта регистрация участников МАКС-2021 14:04
Шойгу в Казахстане подпишет договор о военном сотрудничестве 13:59
Boeing 737 MAX признали безопасным 13:56
Песков прояснил вопрос с розыском Тихановской 13:55
В Кремле рассказали о мерах борьбы с пандемией коронавируса 13:45
В Москве 1,5 тыс. инспекторов проверяют наличие масок на пассажирах 13:41
В российском оргкомитете Евро-2020 ответили на слухи о лишении РФ права принять турнир 13:25
СИЗО в Москве прекратили прием новых обвиняемых 13:20
Новгородский полицейский застрелил мужчину с ножом 13:14
Предельная отпускная цена на "Фавипиравир" снизится вдвое 13:05
Москвич лишился 158 тысяч рублей после встречи с девушкой с сайта знакомств 12:59
Крашенинников рассказал, когда начнет действовать закон о правительстве 12:55
"Яндекс" и "Тинькофф" не смогли договориться о продаже банка 12:52
В Сочи приезжий украл десять велосипедов на 130 тысяч рублей 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
16.10.2020 14:52
Рубрика: Происшествия

В Петербурге продлили срок задержания теще погибшего репера

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Елене Кохал избирают меру пресечения. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Елене Кохал избирают меру пресечения. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Елене Кохал избирают меру пресечения. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Смольнинский районный суд на трое суток продлил срок содержания под стражей Елене Кохал, теще погибшего репера Энди Картрайта. Женщине вменяют пособничество в убийстве и расчленении музыканта. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Елена Кохал отрицает свою причастность к преступлению.

Фото: vk.com/andy_cartwright
Петербургские следователи выяснили, как был убит рэпер Энди Картрайт

На судебном заседании представитель следствия попросил продлить срок задержания женщины, чтобы предоставить дополнительные доказательства, необходимые для ареста Кохал.

Адвокаты женщины выступили резко против. Позиция защиты строится на том, что убийства как такового не было, что репер Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко) скончался естественным образом. Жена нашла его тело и решила скрыть смерть музыканта от поклонников, для этого она расчленила тела мужа, но избавиться от останков не смогла, вызвала полицию.

В Следственном комитете полагают, что музыкант скончался от медицинского препарата, который за несколько дней до этого приобретала жена музыканта.

Роль тещи репера, по версии следствия, заключалась в том, что она находилась в квартире в момент смерти музыканта, а также активно помогала дочери.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Правительство объявило 31 декабря 2021 года выходным днем
В Кремле рассказали о мерах борьбы с пандемией коронавируса
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
"Яндекс" и "Тинькофф" не смогли договориться о продаже банка
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Как не попасться на удочку аферистов в интернете