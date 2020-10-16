Skoda обновила комплектации моделей Rapid, Karoq и Kodiaq для России

Компания Skoda в очередной раз пересмотрела список опций, доступных для российской линейки моделей. На этот раз ревизию прошло оснащение лифтбека Rapid и кроссоверов Kodiaq и Karoq.

Для нового Skoda Rapid в комплектациях Ambition и Style теперь предложена опциональная цифровая приборная панель с четырьмя режимами отображения информации. Цены на лифтбек стартуют от 819 000 рублей.

Список оборудования Skoda Karoq пополнило салонное зеркало заднего вида с дополнительным USB-разъёмом, во всех комплектациях теперь можно выбирать материал обивки, всего их три - из ткани, из искусственной замши и комбинированная (ткань и кожа). Купить Skoda Karoq можно от 1 359 000 рублей.

Skoda Kodiaq обзавёлся версиями с адаптивной подвеской DCC, которая автоматически подстраивает характеристики демпфирования и управляемости.

Также на выбор доступны шесть режимов, выбор которых осуществляется через меню информационно-развлекательного комплекса: Normal (нормальный), Comfort (комфортный), Eco (экономичный), Sport (спортивный), Individual (индивидуальный) или Snow (снег). Как и у Kodiaq, старшая модель обзавелась дополнительным разъёмом USB в зеркале заднего вида. Стоимость флагманского SUV в начальной версии исполнения составляет 1 634 000 рублей.