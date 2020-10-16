Строгий ограничитель скорости на Volvo не продержался и полугода

Все выпускаемые с мая 2020 года Volvo укомплектованы ограничителем максимальной скорости на уровне 180 км/ч. Шведский автопроизводитель сделал это из соображений безопасности, поскольку по корпоративному плану смертность в автомобилях Volvo при ДТП должна быть сведена к нулю. Одни поклонники марки отнеслись с пониманием к столь строгому ограничителю, других он разочаровал. Но не прошло и полгода, как появилась услуга обхода ограничителя - ее предложила сторонняя фирма.

В Германии частная фирма Heico Sportiv предложила покупателям новых Volvo установить специальный софт: он не дезактивирует барьер полностью, но поднимает его планку на 30-70 км/ч - таким образом, автомобиль возвращается к своим реальным скоростным возможностям. Опцию можно будет заказать начиная с ноября, стоимость будет варьироваться от 1300 до 1800 евро в зависимости от модели и типа двигателя. Планируется ли предлагать такой софт за пределами Германии - не уточняется. Отнюдь не случайно, что услуга появилась именно в ФРГ, ведь в этой стране до сих пор есть автобаны без каких-либо скоростных лимитов.

Важно заметить, что Volvo устанавливает лимит 180 км/ч даже на спортивные машины - например на S60 T8 Polestar. Выпущенные до мая 2020 года экземпляры такой модели могли разгоняться до 255 км/ч. В Heico Sportiv считают, что в первую очередь покупателями именно таких модификаций будет востребована их услуга. Логика предприимчивых тюнеров проста: клиент платит за спортивный автомобиль, максимальная скорость которого придушена на 30% - это издевательство, с которым нельзя соглашаться.