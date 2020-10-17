Рамзан Кадыров прокомментировал теракт в Париже

Преступник не имеет национальности, но если и говорить о личности террориста, убившего французского учителя, то искать "чеченский след" здесь не нужно. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

- Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить - чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. В Чеченской Республике Анзоров побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет, - написал чиновник в своем Telegram.

Он добавил, что осуждает террористический акт и категорически против любого экстремизма, но призывает и не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства. По мнению Кадырова, во Франции появится здоровое общество, когда ее власти создадут "государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений".

Глава Чечни также отметил, что французская полиция уже задержала родителей Анзорова, других родных и его девушку.

- Когда мы проводим следственные действия и задерживаем пособников террористов, во Франции и во всем мире поднимается шум - мол, в Чеченской Республике нарушают права человека. Но разница в том, что мы не используем теракт в громких политических целях, - подчеркнул Кадыров.

Ранее посольство РФ в Париже заявило, что убийца учителя въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году в возрасте 6 лет. Его родители, проживавшие в стране на основании долгосрочного вида на жительство, запрашивали политическое убежище. При этом никаких контактов с посольством у Анзорова не было.

Напомним, в пятницу в одном из пригородов Парижа 18-летний исламист обезглавил учителя истории, показавшего на уроке карикатуры на Мухаммеда еженедельного журнала политической сатиры Charlie Hebdo.