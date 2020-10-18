Роман Бобылев, член Общественного совета Ростуризма

Если подводить итоги минувшего летнего турсезона, то нужно сказать, что ситуация с коронавирусом, безусловно, повлияла на туристический рынок. Основной тенденцией, не только российской, но и общемировой, стало то, что потребители услуг в нынешнем году в большей степени были ориентированы на отдых в своей собственной стране. Внутренний туризм на фоне пандемии пережил небывалый подъем.

Когда в середине лета Россия начала открывать границы с другими странами, туда, вопреки ожиданиям, не хлынул поток туристов. Кто-то, конечно, поехал. Но по сравнению с предыдущими годами процент россиян, выехавших на отдых за рубеж, сильно уменьшился. А вот загруженность собственных курортов была максимальной. Я имею в виду в основном курорты Краснодарского края и Крым, поскольку летний отдых ассоциируется у большинства именно с отдыхом у моря.

Помимо пляжного туризма спросом также пользовались экскурсионный туризм, культурно-познавательный и экотуризм. Многие в этом году предпочли отправиться на отдых не куда-то далеко, на другой конец страны, а в соседние регионы. Так называемые туры выходного дня - короткие поездки продолжительностью от двух до пяти дней - были весьма и весьма востребованы. В общем, рынок внутреннего туризма прошедшим летом чувствовал себя очень даже хорошо.

Ну а те туроператоры, которые были ориентированы в основном на организацию выезда за границу, конечно, попали в непростую ситуацию. Даже когда открыли некоторые направления - Турцию, Египет, Черногорию, Грецию, ОАЭ, спрос на туры в эти страны оказался значительно ниже предложения. Поэтому тем игрокам туристического рынка, которые хотели остаться на плаву, а не вылететь в трубу, пришлось срочно переориентироваться и создавать комплексные туристические продукты для отдыха на территории нашей страны.

Государство, со своей стороны, также оказало существенную поддержку внутреннему туризму. Я имею в виду программу по возврату части потраченных средств на поездки по России - туристический кешбэк. Таким образом осуществлялась поддержка и туроператоров, и средств размещения - гостиниц, отелей, хостелов. Поскольку для того, чтобы получить компенсацию, путешественнику необходимо было либо купить готовый тур, либо просто оплатить проживание в гостинице. Недавно, кстати, стартовал второй этап этой программы. Ведь впереди зимний сезон. Традиционно в это время большой популярностью пользуются горнолыжные курорты. Сейчас, правда, сложно предугадать, какой окажется эпидемиологическая обстановка грядущей зимой, но в случае благоприятной ситуации горнолыжные комплексы будут функционировать, и будет неплохо, если россияне снова предпочтут отдохнуть на отечественных просторах.

Конечно, нынешний интерес к внутреннему туризму вызван больше внешними факторами. А вот чтобы закрепить этот успех и сформировать у россиян устойчивое благоприятное мнение об отдыхе на территории собственной страны, нужно в дальнейшем немало потрудиться. Нужно развивать инфраструктуру, улучшать качество сервиса, развивать новые направления. Одним из перспективных направлений сегодня является экотуризм. Природа России - наше главное богатство. У нас огромная территория, на которой расположены горы и леса, моря и озера, реки, гейзеры, вулканы - разнообразие природных объектов просто удивительное, есть на что посмотреть. Понятно, что выбраться на природу с палаткой может любой желающий совершенно бесплатно. Но если говорить об экотуризме как о туристическом направлении, то есть организованном отдыхе, то тут работы еще непочатый край. Необходимо создавать, возможно, какие-то кемпинги, прокладывать туристические маршруты. Но делать все это с минимальным вмешательством в окружающую среду и мягким воздействием на нее. Иначе смысл экотуризма просто потеряется.