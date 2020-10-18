Павел Крашенинников комментирует законопроекты о судоустройстве

Содержание законопроектов о судоустройстве раскрыл "Российской газете" официальный представитель президента, сопредседатель Рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников.

Павел Владимирович, Госдума уже приняла в первом чтении ряд законопроектов, внесенных главой государства в первом пакете - о правительстве, Конституционном суде, прокуратуре, а также о незыблемости границ и территории страны. Какие законы на очереди?

Павел Крашенинников: В составе первого пакета содержатся законопроекты, касающиеся российских судов. Это проекты федеральных конституционных законов о Конституционном суде, о судебной системе, об арбитражных и военных судах, о судах общей юрисдикции и о Верховном суде.

Проектом федерального закона вносятся изменения в закон о статусе судей, об органах судейского сообщества, а также в Кодекс административного судопроизводства.

Нужно подчеркнуть, что принятие законопроектов будет способствовать обеспечению прав и законных интересов граждан, большей прозрачности судебной деятельности, повышению эффективности осуществления судопроизводства в целом.

В последние дни обсуждаются поправки в проект, посвященный деятельности Конституционного суда, которые связаны с особым мнением судьи. Зачастую судья Конституционного суда в красках рассказывает о причинах несогласия с решением своих коллег. Многие забывают о самом решении суда, сосредоточившись на мнении несогласного...

Павел Крашенинников: Да, такая поправка предлагается ко второму чтению. Судья, не согласный с решением Конституционного суда, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к материалам дела. Мнение судьи предлагается не публиковать.

Напомню, что судья Конституционного суда, впрочем, как и любой другой судья, не может быть членом какой-либо партии и не имеет права заниматься политической деятельностью. Основная задача судейского корпуса - отправление правосудия.

В Конституционном суде принятие решения по конкретному делу осуществляется коллегиально, и каждый судья высказывает и аргументирует свою точку зрения. Здесь правовые дискуссии не только возможны, но и необходимы. Подчеркиваю, именно правовые, а не идеологические: судья, как известно, подчиняется только Конституции. Само решение и его отдельные формулировки имеют важное системное, если хотите, цельное юридическое значение, потому что влияют на жизнь граждан, на действия исполнительных и законодательных органов. Принятое решение должно исполняться. Также напомню, что решение Конституционного суда обжалованию не подлежит.

В обществе нет единого взгляда на статус судей. Одни утверждают, что справедливый суд возможен лишь при несменяемости и пожизненном сроке судей, другие, наоборот, требуют их выборности и отчетности перед народом. Иначе - коррупция, заказные дела, липкие руки... Очевидно, что назрела строгость в оценке людей в мантиях. Какими полномочиями наделяет закон о статусе судей главу государства?

Павел Крашенинников: В данном случае речь идет о судьях наших высших судов. Новый законопроект дает главе государства право выйти с представлением в Совет Федерации о прекращении полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, кассационных и апелляционных судов, в том числе военных и арбитражных, а также суда по интеллектуальным правам. Причем эта мера будет касаться не только рядовых судей, но и председателей этих судов, и их заместителей.

Процедура исключительная, она и предусмотрена для исключительных случаев. Если судья совершил поступок, порочащий честь и достоинство своего высокого звания, он уже потерял моральное право выносить решения именем государства. Такие случаи, к сожалению, встречаются, и о некоторых из них широко известно, СМИ о них много пишут, другие менее известны.

Бывают также различные ситуации, когда судья по тем или иным причинам не может осуществлять полномочия, возложенные на него федеральным конституционным законом.

Судья, не согласный с решением Конституционного суда, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к материалам дела. Мнение судьи предлагается не публиковать

Судьям, как и обычным людям, присущи пороки: один сел нетрезвым за руль и сбил прохожего, другой соблазнился пухлым конвертиком с купюрами… За какие грехи будут изгонять из сообщества "нечистую силу"?

Павел Крашенинников: В законопроектах предлагается перечень оснований, которые дают главе государства право инициировать процедуру прекращения полномочий судей. Прежде всего таким основанием может стать, как мы уже говорили, потеря судьей чести и достоинства. В том числе истории, о которых вы сказали, т.е. действия, не совместимые с судейским статусом, также отход от требований, ограничений и запретов, установленных федеральным законом о противодействии коррупции. В этом законе подробно расписано, чего не должен допускать человек, надевший судейскую мантию.

Например, высокопоставленные чиновники не вправе иметь иностранное гражданство. А высокие судьи?

Павел Крашенинников: Если судья отказался от российского гражданства, либо приобрел гражданство иностранного государства - это основание для прекращения его полномочий. Сюда же относится получение вида на жительство или иного документа, который дает право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства.

Есть немало таких людей, которые живут и зарабатывают здесь, а "запасной аэродром" обустраивают за кордоном - домик, счет в банке, как правило, оформленные на жену…

Павел Крашенинников: Законопроект запрещает судье, его супруге или супругу, а также несовершеннолетним детям иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. Равно, как и владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Несоблюдение этих требований повлечет за собой процедуру прекращения полномочий. Такой же итог грозит за занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи и в иных случаях, предусмотренных другими федеральными конституционными законами.

Новые правила будут касаться всего судейского сообщества?

Павел Крашенинников: В отношении мировых судей, судей районных и областных судов сохраняются ныне действующие процедуры прекращения полномочий - через соответствующую квалификационную коллегию судей. Нужно отметить, что прекращение полномочий судей Конституционного суда имеет свои особенности - они предусмотрены законом о Конституционном суде.

Если судья считает, что Совет Федерации несправедливо лишил его полномочий, он может обжаловать это решение?

Павел Крашенинников: Проектом нового федерального закона в соответствии со ст. 46 Конституции вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства. Они в том числе предусматривают возможность обжалования соответствующих решений Совета Федерации. Лицо, судейские полномочия которого таким решением досрочно прекращены, сможет обратиться в рамках административного судопроизводства в Дисциплинарную коллегию Верховного суда с жалобой на указанное решение. Это нужно сделать в течение 10 дней. Бремя доказывания при этом возлагается на Совет Федерации.

В ближайших номерах "РГ" продолжит обсуждение поправок в законодательные акты, вытекающих из обновленной Конституции.