Новости

Наталья Сергунина: Путеводитель по отреставрированным достопримечательностям появился на сайте ВДНХ 08:33
Глава Нового Уренгоя перенес коронавирус 08:01
Приставы нашли имущество должника-уральца в Ростове-на-Дону 07:48
Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 87 07:48
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России 07:36
При пожаре в Иркутской области погибли трое человек 07:15
Штаб Трампа посоветовал ему не перебивать Байдена на следующих дебатах 06:39
Франция вышлет более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев 05:51
Дизельные подлодки ТОФ устроили дуэль в Японском море 05:46
Юрист подсказал способ заблокировать спам-звонки 05:44
Россияне перестали доверять работодателям 05:00
Ученые предложили использовать глюкометр для определения COVID-19 04:37
Мадуро сообщил о доставленном из России препарате от коронавируса 04:22
Вильфанд рассказал о "необычной пятнице" в Москве 03:42
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах 03:26
Ученый предсказал падение астероида на Землю за день до выборов в США 02:36
Жириновский предложил закрыть границу для российских туристов 01:45
Более шести тысяч человек скончались от коронавируса в Москве 00:55
ЦСКА: У Карпова закрытый перелом носа и сотрясение мозга 00:23
У сына Станислава Черчесова диагностирован перелом челюсти со смещением 18.10.2020
Городским властям Италии разрешили объявлять комендантский час 18.10.2020
Сын Черчесова пришел в себя после потери сознания в матче ПФЛ 18.10.2020
В Калмыкии начата проверка по факту массовой гибели рыбы 18.10.2020
Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 1 900 человек 18.10.2020
Церковь просит врачей не препятствовать допуску священников к больным ковидом 18.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
19.10.2020 07:15
Рубрика: Digital

Спасатели приедут вовремя

Трагедии на воде можно избежать
Текст: Ирина Фурсова
Российская газета - Спецвыпуск № 235(8289)
На столичных Борисовских прудах - излюбленном месте отдыха москвичей - прошло тестирование системы мониторинга безопасности "АкваХранитель", которая позволит снизить время реагирования на чрезвычайные ситуации на водоемах до 2-3 минут и тем самым увеличит количество спасенных отдыхающих. Для справки: в среднем в нашей стране каждый год тонет около 10 тысяч человек. И водоемы остро нуждаются в профессиональном оборудовании для мониторинга ситуации вне зон поисково-спасательных станций.
"АкваХранитель" "засекает" объекты в акватории или на берегу и анализирует, представляют ли они угрозу людям. Фото: Архив компании "Формоза-Сервис" "АкваХранитель" "засекает" объекты в акватории или на берегу и анализирует, представляют ли они угрозу людям. Фото: Архив компании "Формоза-Сервис"
"АкваХранитель" "засекает" объекты в акватории или на берегу и анализирует, представляют ли они угрозу людям. Фото: Архив компании "Формоза-Сервис"

Комплекс камер с тепловизорами "АкваХранитель", разработанный псковской компанией "Формоза-Сервис", предназначен для круглосуточного выявления угроз, подстерегающих отдыхающих на водоеме: купание в не отведенных местах, падение с мостов или набережных, выход на слабый лед, а также движение судов около зон купания.

Фото: Татьяна Андреева
Коммерческому использованию дронов мешает отсутствие инфраструктуры

По словам разработчиков, система строится с применением средств оптического автоматизированного распознавания угроз безопасности и управления силами и средствами спасательных подразделений на водных объектах. Комплекс состоит из нескольких блоков, выполняющих обособленные функции, но полностью взаимосвязанных друг с другом. Так, для обнаружения ЧП и определения его координат используется блок мониторинга, для согласования действий по ликвидации угрозы - блок интернет-видео-конференц-связи и обмена мгновенными сообщениями.

В системе используются видео- и тепловизионные камеры с заданными характеристиками, включающими современные стандарты записи и сжатия, многократное оптическое и цифровое увеличение, влаго- и грозозащиту. Для размещения камер подходят сооружения, оснащенные каналами связи, электричеством, системами заземления и грозозащиты (мосты, мачты освещения, здания). Камеры необходимо устанавливать как можно выше, ибо от точки расположения зависят радиус обзора и точность определения места ЧП. Видео с камер передаются по каналам связи на основной сервер системы для архивации и ретрансляции.

Серверы видеоаналитики подключаются к ретранслируемому потоку и в режиме реального времени обнаруживают потенциально опасные объекты, информация о которых мгновенно передается пользователям системы и сохраняется в архиве. Распознает угрозы, разумеется, не камера, и даже не оператор системы, который может находиться на сильном удалении от контролируемого объекта, а сервер в зависимости от настроек программного обеспечения.

Задача программы - обнаружить угрозу до того, как она переросла в трагедию. Сигнал тревоги поступает на все подключенные к системе гаджеты спасателей

"Но согласитесь, ведь не каждый выход человека на лед или купание в неположенном месте чреваты трагедией! И если на все такие факты высылать бригаду спасателей, они в 99 процентах случаев будут работать вхолостую. Как же система разделяет реальную и мнимую угрозу?" - такой вопрос мы задали представителю компании разработчика. Программное обеспечение комплекса "АкваХранитель" настраивается с учетом местных особенностей, климата, времени года и регламентами спасательной службы - приказов, инструкций и т.д., пояснила финансовый директор компании "Формоза-Сервис" Ольга Горяченкова. Режим работы системы и алгоритм определения конкретных рисков задаются оператором. Например, активация пункта "заплыв за буйки" не имеет смысла зимой.

Если упрощенно: когда рыбак вышел на лед в середине февраля, а перед тем три месяца стояла стабильно морозная погода, система просто "запишет" траекторию его движения. Если же дело происходит в конце марта, устройство передаст сигнал "куда надо". Ибо задача системы - обнаружить угрозу до того, как она переросла в трагедию. Сигнал тревоги поступает на все подключенные к системе устройства: стационарные и мобильные компьютеры, планшеты, смартфоны спасателей. Или возьмем пруд. На нем есть пляж и места, запрещенные для купания. Они заложены в программу. Если вы плещетесь в разрешенном месте днем - на здоровье. "Но если тепловизор засек явно нетрезвый объект, который ночью направляется к воде, "выписывая кренделя" на берегу, он подаст сигнал тревоги, и во избежание трагедии туда лучше отправить спасателей", - рассказывает Ольга Горяченкова.

Фото: iStock
Искусственный интеллект: От выдачи кредита до интеграции с человеком

Тестирование на Борисовских прудах, кстати, прошло успешно. Это было еще пару лет назад. По словам представителей столичного подразделения МЧС, система адекватно среагировала на все инсценированные угрозы. Разработчики внесли в ПО коррективы с учетом пожеланий заказчика. "АкваХранитель" является победителем международной программы "Открытые запросы", постоянно включается в проекты создания "Безопасных городов". Тем не менее он до сих пор не внедрен ни в одном российском регионе, бравшем систему на тест-драйв. Хотя отзывы везде положительные. Видимо, состояние с безопасностью на водах региональные власти вполне устраивает.

В регионах Digital Технологии Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах
В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток
Ученые выявили новый симптом коронавируса