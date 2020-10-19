На столичных Борисовских прудах - излюбленном месте отдыха москвичей - прошло тестирование системы мониторинга безопасности "АкваХранитель", которая позволит снизить время реагирования на чрезвычайные ситуации на водоемах до 2-3 минут и тем самым увеличит количество спасенных отдыхающих. Для справки: в среднем в нашей стране каждый год тонет около 10 тысяч человек. И водоемы остро нуждаются в профессиональном оборудовании для мониторинга ситуации вне зон поисково-спасательных станций.

Комплекс камер с тепловизорами "АкваХранитель", разработанный псковской компанией "Формоза-Сервис", предназначен для круглосуточного выявления угроз, подстерегающих отдыхающих на водоеме: купание в не отведенных местах, падение с мостов или набережных, выход на слабый лед, а также движение судов около зон купания.

По словам разработчиков, система строится с применением средств оптического автоматизированного распознавания угроз безопасности и управления силами и средствами спасательных подразделений на водных объектах. Комплекс состоит из нескольких блоков, выполняющих обособленные функции, но полностью взаимосвязанных друг с другом. Так, для обнаружения ЧП и определения его координат используется блок мониторинга, для согласования действий по ликвидации угрозы - блок интернет-видео-конференц-связи и обмена мгновенными сообщениями.

В системе используются видео- и тепловизионные камеры с заданными характеристиками, включающими современные стандарты записи и сжатия, многократное оптическое и цифровое увеличение, влаго- и грозозащиту. Для размещения камер подходят сооружения, оснащенные каналами связи, электричеством, системами заземления и грозозащиты (мосты, мачты освещения, здания). Камеры необходимо устанавливать как можно выше, ибо от точки расположения зависят радиус обзора и точность определения места ЧП. Видео с камер передаются по каналам связи на основной сервер системы для архивации и ретрансляции.

Серверы видеоаналитики подключаются к ретранслируемому потоку и в режиме реального времени обнаруживают потенциально опасные объекты, информация о которых мгновенно передается пользователям системы и сохраняется в архиве. Распознает угрозы, разумеется, не камера, и даже не оператор системы, который может находиться на сильном удалении от контролируемого объекта, а сервер в зависимости от настроек программного обеспечения.

Задача программы - обнаружить угрозу до того, как она переросла в трагедию. Сигнал тревоги поступает на все подключенные к системе гаджеты спасателей

"Но согласитесь, ведь не каждый выход человека на лед или купание в неположенном месте чреваты трагедией! И если на все такие факты высылать бригаду спасателей, они в 99 процентах случаев будут работать вхолостую. Как же система разделяет реальную и мнимую угрозу?" - такой вопрос мы задали представителю компании разработчика. Программное обеспечение комплекса "АкваХранитель" настраивается с учетом местных особенностей, климата, времени года и регламентами спасательной службы - приказов, инструкций и т.д., пояснила финансовый директор компании "Формоза-Сервис" Ольга Горяченкова. Режим работы системы и алгоритм определения конкретных рисков задаются оператором. Например, активация пункта "заплыв за буйки" не имеет смысла зимой.

Если упрощенно: когда рыбак вышел на лед в середине февраля, а перед тем три месяца стояла стабильно морозная погода, система просто "запишет" траекторию его движения. Если же дело происходит в конце марта, устройство передаст сигнал "куда надо". Ибо задача системы - обнаружить угрозу до того, как она переросла в трагедию. Сигнал тревоги поступает на все подключенные к системе устройства: стационарные и мобильные компьютеры, планшеты, смартфоны спасателей. Или возьмем пруд. На нем есть пляж и места, запрещенные для купания. Они заложены в программу. Если вы плещетесь в разрешенном месте днем - на здоровье. "Но если тепловизор засек явно нетрезвый объект, который ночью направляется к воде, "выписывая кренделя" на берегу, он подаст сигнал тревоги, и во избежание трагедии туда лучше отправить спасателей", - рассказывает Ольга Горяченкова.

Тестирование на Борисовских прудах, кстати, прошло успешно. Это было еще пару лет назад. По словам представителей столичного подразделения МЧС, система адекватно среагировала на все инсценированные угрозы. Разработчики внесли в ПО коррективы с учетом пожеланий заказчика. "АкваХранитель" является победителем международной программы "Открытые запросы", постоянно включается в проекты создания "Безопасных городов". Тем не менее он до сих пор не внедрен ни в одном российском регионе, бравшем систему на тест-драйв. Хотя отзывы везде положительные. Видимо, состояние с безопасностью на водах региональные власти вполне устраивает.