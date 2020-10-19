СК завершил расследование дела о гибели детей в лагере "Холдоми"

В Главном следственном управлении СК РФ завершили расследование уголовного дела о гибели четырех детей при пожаре в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, владельцу комплекса Виталию Бурлакову и директору лагеря Максиму Кузнецову предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть третья статьи 238 УК РФ). По данным следствия, они разместили детей в оборудованных обогревателями брезентовых палатках с нарушениями техники пожарной безопасности.

Кроме того, начальнику районного отдела МЧС РФ Эдуарду Новгородцеву предъявлено обвинение в халатности (часть третья статьи 293 УК РФ). Он выявил нарушения, но не принял меры к их устранению.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что ночью 23 июля 2019 года в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" случился пожар. В нем находились 189 детей, четверо из которых погибли. Среди них - 11-летний мальчик, помогавший спасать ребят. Его посмертно наградили орденом Мужества. Еще шесть человек получили ожоги различной степени тяжести.