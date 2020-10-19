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19.10.2020 12:58
Рубрика: Общество

Стало известно, почему переболевшие COVID-19 теряют антитела

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Исчезновение антител у каждого пятого переболевшего коронавирусной инфекцией встревожило россиян. Ранее о том, что такое происходит, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Фото: РИА Новости
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Напомним, по оценкам Тотоляна нестойкие антитела вырабатываются при бессимптомном течении коронавирусной инфекции.

Сам по себе процесс сокращения антител закономерен, сообщает KP.Ru со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога-иммунолога Владислава Жемчугова.

В частности, по словам эксперта, человеческий иммунитет устроен так, что организм не поддерживает одинаковый уровень антител ко всем инфекциям, с которыми когда-либо сталкивался. И часто через три-четыре месяца концентрация антител сокращается, но при этом, если человек повторно сталкивается и инфекцией, то полный уровень антител может быть выработан в течение трех суток.

Жемчугов отмечает, что это нормальная реакция иммунной системы. При этом возможность повторного заболевания COVID-19, по словам эксперта, пока не доказана. В частности, в нашей стране таких примеров нет, широкий общественный резонанс получил случай в Нидерландах, где скончалась 89-летняя женщина, которая ранее перенесла коронавирусную инфекцию на фоне онкологического заболевания. Есть мнение, что она умерла от повторного заражения COVID-19, но, как говорит Жемчугов, у этой женщины в принципе был ослаблен иммунитет после курсов химиотерапии.

Также эксперт полагает, что к концу эпидемии вирус будет ослабевать.

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