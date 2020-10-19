Стало известно, почему переболевшие COVID-19 теряют антитела

Исчезновение антител у каждого пятого переболевшего коронавирусной инфекцией встревожило россиян. Ранее о том, что такое происходит, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Напомним, по оценкам Тотоляна нестойкие антитела вырабатываются при бессимптомном течении коронавирусной инфекции.

Сам по себе процесс сокращения антител закономерен, сообщает KP.Ru со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога-иммунолога Владислава Жемчугова.

В частности, по словам эксперта, человеческий иммунитет устроен так, что организм не поддерживает одинаковый уровень антител ко всем инфекциям, с которыми когда-либо сталкивался. И часто через три-четыре месяца концентрация антител сокращается, но при этом, если человек повторно сталкивается и инфекцией, то полный уровень антител может быть выработан в течение трех суток.

Жемчугов отмечает, что это нормальная реакция иммунной системы. При этом возможность повторного заболевания COVID-19, по словам эксперта, пока не доказана. В частности, в нашей стране таких примеров нет, широкий общественный резонанс получил случай в Нидерландах, где скончалась 89-летняя женщина, которая ранее перенесла коронавирусную инфекцию на фоне онкологического заболевания. Есть мнение, что она умерла от повторного заражения COVID-19, но, как говорит Жемчугов, у этой женщины в принципе был ослаблен иммунитет после курсов химиотерапии.

Также эксперт полагает, что к концу эпидемии вирус будет ослабевать.