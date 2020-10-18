В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19

По его словам, когда речь идет о бессимптомном течении COVID-19, наблюдается выработка антител, но они носят нестойкий характер. "В связи с этим крайне важным вопросом является изучение клеточного иммунитета у этих лиц и поиск ответа на вопрос - формируется ли у них клеточный иммунитет или нет?", - приводит слова ученого пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом, пока специалисты ищут ответ на данный вопрос, Тотолян настоятельно рекомендует всем россиянам соблюдать меры по неспецифической профилактике коронавирусной инфекции: масочный режим, социальную дистанцию, мыть руки и т.д.

Арег Тотолян также рассказал, что у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение​ всего срока наблюдения, который установили ученые. У части переболевших действительно наблюдается снижение уровня антител. Поэтому тест-системы не могут выявить антитела. Однако, как подчеркивает НИИ Пастера, снижение уровня антител не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются "клетки памяти" и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом. Как подчеркивает Тотолян, именно поэтому нет случаев повторного заражения тех больных, которые находились на стационарном лечении и теперь наблюдаются специалистами института.