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19.10.2020 14:27
Рубрика: Легковые авто

Хозяйка Elantra рассказала, как проехала 1,6 млн км с родным мотором

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Американское подразделение Hyundai выпустило видео о владелице Hyundai Elantra 2013 года выпуска с пробегом более 1,6 миллиона километров с родным силовым агрегатом без капитального ремонта. Героиня Фарра Хейнс рассказала, как добиться такого результата.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Как и все владельцы машин с рекордным пробегом в отличном техническом состоянии, Фарра регулярно проводила техническое обслуживание машины в авторизованных центрах. Регулярной замене подвергались топливный насос, тормозные механизмы, а также технические жидкости.

"Всё это чрезвычайно важно, - говорит Фарра в видео, - и если бы я так не заботилась о своей машине, то вряд ли бы смогла намотать миллион миль с оригинальными двигателем и коробкой передач. Моя следующая цель - 1.5 миллиона миль, а если я преодолею рубеж в два миллиона, то это будет невероятно!".

Фарра Хейнс говорит, что ездит на автомобиле в режиме "24/7" и редко, когда в год проезжает менее 200 000 миль (почти 322 тысячи километров).

Ранее "РГ" рассказывала, какие моторы получит новая Hyundai Elantra для России, продажи автомобиля должны стартовать в ближайшее время.

#Hyundai