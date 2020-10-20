ФАС проконтролирует цены на подсолнечное масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России следит за ситуацией на рынке подсолнечного масла, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ведомства.

"Служба следит за ситуацией на рынке, в случаях необоснованного установления цен или факта повышения цен в результате наличия сговора ведомство примет меры реагирования", - сообщили в ФАС, отвечая на вопрос о возможной опасности увеличения цен на растительное масло в рознице для населения, ввиду информации о рекордном подорожании масло-сырья.

Как сообщалось ранее, закупочная цена сырого подсолнечного масла в РФ за неделю поднялась на 6,6% - до 74,2 тысячи рублей за тонну. Причиной стало сокращение посевных площадей под подсолнечник и засуха в России, а также рост спроса и, как следствие, цен на зерновые на мировом рынке.

По данным антимонопольной службы, для российского розничного рынка подсолнечного масла последние пять лет характерна стабильность ценовой ситуации вне зависимости от объемов производства исходного сырья. Кроме того, российский рынок растительных масел начиная с 2012 года является профицитным: в 2019 году при общем объеме внутреннего потребления растительных масел в 3,6 млн тонн объем экспорта составил 4,4 млн тонн. При этом в структуре экспорта растительных масел 70% занимало подсолнечное.

В Минсельхозе также заявили, что дефицита подсолнечного масла на внутреннем рынке РФ не ожидают.