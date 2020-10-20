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20.10.2020 09:01
Рубрика: Легковые авто

Nissan запатентовал в России новый кроссовер Ariya

Текст: Константин Руссов
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патенты на дизайн электрического кроссовера Nissan Ariya, который однозначно будет продаваться в нашей стране.
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Пресс-служба Nissan.
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Премьера новинки состоялась в июле 2020 года. Nissan Ariya - первенец альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, созданный на модульной архитектуре для электрических транспортных средств CMF-EV. Недавно на ней построили концептуальный Renault Megane eVision, серийную ипостась которого обещают в 2021 году.

Nissan Ariya сопоставим по габаритам с Nissan X-Trail, но имеет заметно большую колёсную базу. Электрокроссовер будет предложен в пяти модификациях, базовая из которых имеет один двигатель на передней оси и аккумулятор 63 кВт∙ч. Также будут представлены двухмоторные варианты. Максимальный запас хода Ariya составляет 500 км по циклу WLTP.

На премьере Nissan Ariya стало известно, что компания планирует привезти автомобиль и на российский рынок, однако точных сроков появления не назвали.

#Nissan