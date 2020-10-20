В Осетии подтвердили лишение статуса адвоката Эльмана Пашаева

Адвокат Эльман Пашаев был лишен статуса именно по причине нарушений при представлении им интересов Михаила Ефремова. Об этом сообщил "РГ" председатель адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев.

- Пашаев лишен адвокатского статуса именно из-за дела, связанного с Михаилом Ефремовым. Что там сейчас начинают вокруг этого придумывать, я не знаю, - отметил Гаглоев. По его словам, никаких других документов республиканская адвокатская палата больше не принимала.

Сегодня в СМИ появилось цитата прокурора Дианы Галиуллиной, которая на заседании Мосгорсуда по жалобе на приговор артисту якобы заявила об отсутствии нарушений со стороны Пашаева. Прокурор попросила приобщить к делу решение Адвокатской палаты Северной Осетии о лишении Пашаева статуса адвоката. По словам Галиуллиной, там сказано, что конкретно при осуществлении защиты Ефремова Пашаев не допустил нарушений адвокатской этики.

Ранее сообщалось, что 18 сентября Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката на один год. Такое решение принял Совет Адвокатской палаты Северной Осетии-Алании во Владикавказе, на котором специально рассматривали действия адвоката скандального актера, виновного в гибели человека во время аварии в Москве.

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии нашла нарушения юридической этики в действиях адвоката: на взгляд юристов, он превратил процесс по защите Михаила Ефремова в шоу, что повлияло на срок известному актеру, которого осудили в итоге на восемь лет.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель "Лады" - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - на следующей день от полученных травм скончался в больнице. Против артиста возбудили уголовное дело. Впоследствии было установлено, что в момент ДТП 56-летний актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.