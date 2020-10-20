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20.10.2020 13:07
Рубрика: Общество

В Крыму заявили о провале водной блокады со стороны Украины

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

После того, как федеральные власти распорядились окончательно решить проблему вододефицита в Крыму, Киев потерял инструмент шантажа крымчан посредством водной блокады, устроенной в 2014 году вследствие перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом в комментарии РИА Новости заявил вице-спикер Госсовета республики Владимир Бобков.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Как в Крыму потратят выделенные на водоснабжение 50 миллиардов рублей

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал выделение 50 миллиардов рублей, преимущественно из федерального бюджета, на модернизацию систем водоснабжения полуострова. Затем глава РК Сергей Аксенов пояснил, что 45 миллиардов рублей, в частности, пойдут на строительство, реконструкцию и капремонт водопроводных сетей, канализационных очистных сооружений в Большой Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории, Керчи и Судаке. Также запланированы изучение и разведка запасов подземных вод, бурение скважин, строительство водовода от Бештерек-Зуйского водовода до Симферополя. Более 8 миллиардов рублей потратят на строительство опреснительных станций.

По словам зампреда крымского парламента, Украина "цинично воспользовалась" исторически сложившейся в Крыму проблемой водного дефицита. Теперь же, когда полуостров получил современные транспортную и энергетическую инфраструктуру, масштабной проблемой остается водоснабжение.

- Выделенные Крыму средств - это ответ различным скептикам и шантажистам, которые организовывали водную блокаду полуострова, - подчеркнул Бобков.

Фото: Мария Орлова/РГ
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Парламентарий предположил, что в ответ на решение проблемы вододефицита полуострова киевские власти попытаются усомниться в действенности комплексного плана устойчивого водоснабжения региона. Вице-спикер Госсовет отметил, что перекрытие Северо-Крымского канала изначально было "слабой картой" со стороны Украины.

Киев перекрыл подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией. Эти поставки покрывали до 90 процентов потребностей республики в воде. За минувшие годы в Крыму был реализован проект использования подземных вод для водоснабжения населения полуострова.

В этом году рабочая группа по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России направила спецдокладчику ООН о влиянии санкций на права человека Алене Довгань обращение, в котором попросила расследовать водную блокаду полуострова.

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