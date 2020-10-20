В "Бэтмене" Мэтта Ривза используют технологии съемок "Мандалорца"

На съемках "Бэтмена" Мэтта Ривза полным ходом используются цифровые методы, которые были применены в сериале "Мандалорец" Джона Фавро. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Новая технология получила название StageCraft и отличается от традиционных съемок на зеленом или синем экранах. Вместо этого используется светодиодная стена и Unreal Engine - игровой движок, разработанный компанией Epic Games. То есть задники - пейзажи или декорации - "рисуются" в режиме реального времени, что позволяет заметно удешевить и ускорить весь процесс производства.

"Мандалорец" благодаря инновациям взял больше всех "Эмми" в технических номинациях, ранее технология применялась в "Короле Льве" того же Фавро.

В дальнейшем подобный подход будет применен в фильме "Тор: Любовь и гром" - необходимое оборудование уже доставлено в Австралию, где вскоре должны стартовать съемки.

Как проходят натурные съемки "Бэтмена" на высоте птичьего полета без использования высоких технологий, можно посмотреть в отдельном материале.