Новости

Netflix закрыл фантастический сериал с Хилари Суэнк "Вдали" 16:32
Ирину Скобцеву могут похоронить рядом с мужем Сергеем Бондарчуком 15:20
СМИ: "Джон Картер" Берроуза станет сериалом на Disney+ 14:50
Ученые вычислили самый страшный фильм ужасов в истории 14:05
Владимир Бортко прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой 13:15

В "Бэтмене" Мэтта Ривза используют технологии съемок "Мандалорца"

Новости
    20.10.2020, 16:05
Текст:   Богдан Бобров

На съемках "Бэтмена" Мэтта Ривза полным ходом используются цифровые методы, которые были применены в сериале "Мандалорец" Джона Фавро. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Фото: kinopoisk.ru
Джон Фавро высказался о возможности появления фильма по "Мандалорцу"

Новая технология получила название StageCraft и отличается от традиционных съемок на зеленом или синем экранах. Вместо этого используется светодиодная стена и Unreal Engine - игровой движок, разработанный компанией Epic Games. То есть задники - пейзажи или декорации - "рисуются" в режиме реального времени, что позволяет заметно удешевить и ускорить весь процесс производства.

"Мандалорец" благодаря инновациям взял больше всех "Эмми" в технических номинациях, ранее технология применялась в "Короле Льве" того же Фавро.

В дальнейшем подобный подход будет применен в фильме "Тор: Любовь и гром" - необходимое оборудование уже доставлено в Австралию, где вскоре должны стартовать съемки.

Как проходят натурные съемки "Бэтмена" на высоте птичьего полета без использования высоких технологий, можно посмотреть в отдельном материале.

Новости

Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца" 13:03
У актера Джеффа Бриджеса диагностирована лимфома 12:40
Умерла актриса Ирина Скобцева 11:22
Генри Кавилл показал, где тренируется для "Ведьмака" 19.10.2020
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел трейлер экранизации хоррор-комикса "Пустой человек" 19.10.2020
"Звездный путь: Дискавери" продлили на четвертый сезон 19.10.2020
Netflix назвал свой самый популярный сериал года 19.10.2020
⧣ супергерои
Фото: youtube.com
Опубликованы новые фото и видео со съемок "Бэтмена" Мэтта Ривза 19.10.2020
Режиссер "Чудо-женщины" снимет новую "Клеопатру" с Галь Гадот 12.10.2020
Про супергероя Зеленого фонаря снимут сериал для HBO 10.10.2020
⧣ комиксы
Фото: kinopoisk.ru
Завершены съемки пятого сезона "Люцифера" 10.10.2020
Вышел трейлер мультсериала "Неуязвимый" по комиксам автора "Ходячих" 09.10.2020
Натали Портман раскрыла подробности сюжета следующего "Тора" 09.10.2020