Указ главы Республики Адыгея от 16 октября 2020 года № 153 "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 22 мая 2020 года № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея от 14 октября 2020 года № 01-00-11/58-6590-2020, постановляю:

1. Внести в пункт 4 Указа Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 7; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, октябрь) изменение, изложив абзац "а" подпункта 3 в следующей редакции:

"а) определить режим работы организаций с сохранением работы в удаленном доступе, обеспечив перевод на дистанционный режим работы не менее 25% численности работников без учета работников из группы риска, если это не нарушает функционирование организации, или введение, где возможно, посменной работы;".

2. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, октябрь) изменение, изложив текст в следующей редакции:

"В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и в целях обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановляю:

1. Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Адыгея единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности с 18 марта 2020 года.

2. Установить, что территорией, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, является вся территория Республики Адыгея.

3. Определить должностным лицом, ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, заместителя Премьер-министра Республики Адыгея Широкову Н.С.

4. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Адыгея, созданному распоряжением Главы Республики Адыгея от 20 марта 2020 года № 50-рг "Об оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 8), принимать оперативные меры, направленные на реализацию федеральных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Республики Адыгея, принятых по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Гражданам Российской Федерации, проживающим или временно находящимся на территории Республики Адыгея:

1) обеспечить соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, а также при нахождении в общественном транспорте, в такси, в местах массового скопления людей в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) (далее - масочный режим).

6. Приостановить до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Адыгея проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, культурных, развлекательных, спортивных и физкультурных мероприятий муниципального уровня и других массовых мероприятий.

7. Ввести с 30 марта 2020 года по 1 ноября 2020 года включительно режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих следующие заболевания:

1) болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10;

2) болезни органов дыхания из числа:

а) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

б) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

в) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47;

3) болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9;

4) наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94;

5) болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5;

6) новообразования из числа:

а) злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

б) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

8. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных в пункте 7 настоящего Указа лиц либо в иных помещениях. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций независимо от организационно-правовой формы собственности, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

9. Руководителям организаций независимо от организационноправовой формы собственности принять меры по обеспечению соблюдения режима самоизоляции гражданами, указанными в пункте 7 настоящего Указа, в том числе:

1) посредством направления в Фонд социального страхования Российской Федерации перечня застрахованных лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях и соблюдающих режим самоизоляции, для оформления электронных листков нетрудоспособности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 14, 16, 21, 23, 26) за период соответственно с 15 по 28 июня 2020 года и с 29 июня по 12 июля 2020 года, с 13 по 26 июля 2020 года и с 27 июля по 9 августа 2020 года, с 10 по 23 августа 2020 года, с 24 августа по 6 сентября 2020 года, с 7 по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября по 4 октября 2020 года, с 5 по 18 октября 2020 года, с 19 октября по 1 ноября 2020 года;

2) по соглашению сторон трудового договора посредством предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, перевода на дистанционную форму работы, иных форм в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

10. Установить, что:

1) не допускается оказание услуг по предоставлению кальянов для курения в организациях общественного питания;

2) организация спортивной подготовки, а также оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом на спортивных сооружениях и иных объектах спорта, предназначенных для занятий спортом (в том числе и групповых), включая услуги фитнес-центров, осуществляется при условии проведения индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

3) организация и проведение профессиональных и любительских спортивных соревнований по видам спорта осуществляется без привлечения зрителей, а также при условии обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, соблюдения социального дистанцирования и масочного режима;

4) работа развлекательных досуговых заведений, в том числе расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах и комплексах, детских развлекательных центров и детских игровых комнат осуществляется при условии контроля за их наполняемостью не более 50%;

5) предоставление услуг организациями, оказывающими услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, осуществляется исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра;

6) организация общественного питания осуществляется при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров и исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра без использования танцевальных зон и без проведения банкетных мероприятий;

7) деятельность организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов (кинотеатров), а также организаций с массовым посещением людей осуществляется при условии заполнения не более 50% от наполняемости помещения;

8) гостиницы и иные средства размещения, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха осуществляют деятельность при наличии индивидуальной санитарной группы в номере (туалет, ванна/душ).

11. Органам государственной власти Республики Адыгея, органам местного самоуправления, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан (находящихся в одном помещении), обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, выполнение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в соответствующей сфере деятельности согласно рекомендациям главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея и стандартов работы, утвержденных исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, в том числе обеспечить:

1) соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) соблюдение дезинфекционного и масочного режимов;

3) сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации, или введение, где возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе работников из групп риска.

12. Министерству труда и социального развития Республики Адыгея:

1) обеспечить функционирование горячей линии для приема от граждан, указанных в пункте 7 настоящего Указа, запросов на доставку продуктов и товаров первой необходимости, лекарственных препаратов;

2) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом 7 настоящего Указа, в том числе через горячую линию;

3) обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 7 настоящего Указа, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию;

4) принять меры по организации изоляции всех лиц, прибывших на территорию Российской Федерации из иностранных государств, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в условиях обсерватора в соответствии с рекомендациями по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (далее - Рекомендации), направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 марта 2020 года № 02/4708-2020-27 "О направлении рекомендаций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по COVID-2019".

13. Министерству здравоохранения Республики Адыгея организовать работу по реализации мер, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

14. Министерству финансов Республики Адыгея предусмотреть финансовое обеспечение вводимых мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренных планом организационных и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея.

15. Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея принять меры по организации межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок с учетом ограниченной наполняемости, соблюдения социального дистанцирования и масочного режима.

16. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации обеспечить информирование населения через республиканские средства массовой информации о мерах по обеспечению безопасности населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

17. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея обеспечить выполнение дополнительных мер по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренных Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 7; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, октябрь).

18. Рекомендовать:

1) Министерству внутренних дел по Республике Адыгея во взаимодействии с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея оказывать содействие:

а) исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея в реализации мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) Министерству труда и социального развития Республики Адыгея в обеспечении круглосуточной охраны обсерватора в соответствии с Рекомендациями;

2) органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, проживающим или временно находящимся на территории Республики Адыгея, выполнять дополнительные меры по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренные Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

3) органам местного самоуправления организовать разъяснительную работу среди населения по выполнению мер, предусмотренных настоящим Указом;

4) организациям, индивидуальным предпринимателям:

а) осуществлять дополнительные меры по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренные Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

б) обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ГШР) в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации, в также оказывать им содействие в соблюдении режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования.

19. Ограничения, установленные настоящим Указом, действуют в части, не противоречащей мерам по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленным федеральными нормативными правовыми актами, и применяются в случае, если иное регулирование указанных правоотношений не установлено иными Указами Главы Республики Адыгея.".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







