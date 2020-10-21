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21.10.2020 22:31
Рубрика: Спорт

Дебют по Матвею

Вдохновенная игра вратаря Сафонова помогла "Краснодару" отстоять ничью в первом матче Лиги чемпионов
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
Российские клубы стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов 2020/2021. В среду московский "Локомотив" на выезде встречался с австрийским "Зальцбургом". А во вторник свои матчи провели две других наши команды. "Зенит" на своем поле уступил бельгийскому "Брюгге" - 1:2, а "Краснодар" вырвал вничью в гостях у французского "Ренна" - 1:1.
Своей самоотверженностью вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов (в полете) влюбил в себя многих. Фото: REUTERS Своей самоотверженностью вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов (в полете) влюбил в себя многих. Фото: REUTERS
Своей самоотверженностью вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов (в полете) влюбил в себя многих. Фото: REUTERS

Краснодарцы, конечно, мечтали дебютировать в главном клубном турнире континента, но вряд ли при таких сложных обстоятельствах. В Ренн на встречу с одноименным клубом "быки" приехали без целого ряда ведущих футболистов, включая шведского форварда Виктора Классона, французского хавбека Реми Кабелла и других. О кадровых проблемах краснодарцев можно было судить по стартовой заявке команды на матч, в которой оказались сразу четыре (!) крайних защитника.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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В довершение ко всем бедам из-за ангины в Краснодаре остался и главный тренер команды Мурад Мусаев. Так что шансы гостей на положительный результат, и без того считавшиеся небольшими, сжались до практически нулевых.

Но как же приятно, когда в центре истории о преодолении оказывается именно российская команда. Во вторник был именно такой случай. Причем "Краснодар" не просто отбивался, выставив у своих ворот пресловутый "автобус", но и не забывал об атаке. И когда "Ренн" все-таки открыл счет, гости не сломались, отыгравшись благодаря прекрасному удару Рамиреса. Поэтому слова голкипера "быков" Матвея Сафонова о том, что "могли и победить", совершенно не звучали безосновательной бравадой.

Сам Сафонов достоин отдельных слов. Парню всего 21 год, но уже сейчас видно, что в перспективе это готовый вратарь для сборной на долгие времена. Эффектную, а главное эффективную игру Матвея отметил даже главный тренер "Ренна" Жюльен Стефан, вообще-то не скрывавший разочарования итоговым результатом.

- Мы столкнулись с очень хорошим вратарем, который, без сомнения, стал лучшим игроком "Краснодара" в этом матче, - заключил Стефан.

Приятно, когда в центре истории о преодолении оказывается российский клуб

Удивительно, но "Краснодар" всего лишь второй российский клуб, дебютировавший в Лиге чемпионов не с поражения. Прежде это удалось только "Локо", который в сезоне 2000/2001 сыграл вничью с "Андерлехтом" - 1:1. А вот остальные, "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Рубин" и "Ростов", свои первые матчи в турнире проиграли.

Следующий соперник у "Краснодара" посерьезнее - лондонский "Челси". Но с таким настроем и таким вратарем есть вера, что краснеть за "быков" снова не придется.

Увы, во вторник ничья краснодарцев была единственным поводом для радости у российских болельщиков. "Зенит" свой старт провалил, не сумев совладать с "Брюгге". По разным причинам бельгийцы не досчитались семерых игроков, в том числе голкипера Симона Миньоле, которого заменил Итан Хорват, отыгравший в прошлом сезоне всего два матча, а в этом - ни одного. Он невольно и "подарил" "Зениту" один гол, когда мяч от его спины отскочил в ворота после могучего удара зенитовца Деяна Ловрена.

В итоге, получилась краснодарская история, только в пользу "Брюгге", который мало в чем уступил сопернику, а Деннис и Де Кетеларе умело воспользовались ошибками хозяев. Причем последний забил уже в добавленное время, когда, по идее, штурмовать чужие ворота должен был "Зенит".

Фото: REUTERS
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Как сказал капитан питерцев Артем Дзюба, "мы любим сделать блин комом, а потом собираемся". Так вот собираться "Зениту" нужно побыстрее: в следующем туре его ждет выезд к грозной дортмундской "Боруссии".

Тем временем сегодня в Лиге Европы возьмет старт наш единственный представитель в этом турнире, ЦСКА. В гостях армейцы сыграют с австрийским "Вольфсбергом" (не путать с немецким "Вольфсбургом"). Австрийские "волки" в прошлом сезоне стали третьими в чемпионате страны. Нынешний розыгрыш Лиги Европы для них всего лишь третий. В прошлом году "Вольфсберг" впервые вышел в групповой раунд, но в своем квартете стал четвертым. Впрочем, "Брюгге" уже показал, к чему может привести недооценка соперника.

Где будем смотреть

22 октября, четверг, "Матч ТВ"

21.55 "Вольфсберг" - ЦСКА. Прямая трансляция.

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