Земля под домом N 14 в поселке Вышков на улице Ленинская обвалилась около четырех часов утра, когда в доме все спали. В результате образовался провал глубиной почти с трехэтажный дом и диаметром около 15 метров. В него ушла часть одноэтажного дома, в котором в этот момент находились две женщины. Одной повезло - ее квартира осталась на поверхности, вторая проживала в той части дома, которая оказалась под землю.

К месту происшествия были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения, поисковые отряды и, службы жилищно-коммунального хозяйств. Тогда еще была надежда, что бабушка жива, или же ее в ту ночь вообще не было дома.

Около пятнадцати часов понадобилось специалистам МЧС, чтобы обнаружить погибшую. По словам пресс-секретаря губернатора Юлии Старовойтовой, техники и людей на месте ЧП было достаточно. Поиски осложнялись тем, что земляные пласты могли в любую минуту продолжить движение. Чтобы не допустить дальнейшего обрушения, необходимо было действовать крайне осторожно. К тому же в этом случае опасность грозила уже и самим спасателям. Бригады специалистов постоянно менялись, работы не прекращались ни на минуту.

- Тело женщины найдено, поисковая операция завершена. Теперь предстоит процедура опознания. Мы предполагаем, что это 70-летняя жительница этого дома, но необходимо соблюдать процессуальные моменты. Личность должны будут установить судмедэксперты и опознать родственники, - сообщила Юлия Старовойтова.

Тем временем следователи СКР возбудили уголовное дело по факту случившегося. В ходе расследования предстоит установить причины образования провала и выяснить условия, способствовавшие обрушению строения. Одновременно свою поверку проводит и районная прокуратура. Она даст оценку состоянию ливневой канализации дорог рядом с разрушенным домом, а также систем водоснабжения и канализации в этом населенном пункте.

В этих местах меловые породы находятся близко к поверхности земли, они вымываются, в результате образуются пустоты

Власти причиной провала грунта считают карстовые явления: в этих местах меловые породы находятся близко к поверхности земли, они вымываются, в результате чего образуются пустоты. В одну из таких образовавшихся пустот и угодил дом N14. Сейчас чиновникам предстоит решить жилищный вопрос пострадавших. Часть дома, не рухнувшая в пропасть, к проживанию в ней людей не пригодна. Ее будут сносить, а жильцов переселят. Это был трехквартирный дом, две квартиры в котором муниципальные, а одна - в частной собственности. Глава региона уже пообещал оказать помощь всем пострадавшим.

Между тем

В феврале 2017 года в этом же поселке земляной провал образовался в 600 метрах от места нынешнего ЧП. Тогда под землю ушли баня и часть гаража. Местные жители пишут в соцсетях, что необходимо обследование всего поселка на предмет карстовых пустот. Ведь на этой же улице чуть подальше находятся детский садик и школа.