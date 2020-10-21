Мать погибшего рэпера Энди Картрайта попросила отдать ей внука

Живущая на Украине мать рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) обратилась в органы петербургские опеки и к детскому омбудсмену с просьбой передать ей внука, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката родственников погибшего музыканта Антона Корбита.

С аналогичным прошением женщина обратилась в органы опеки Украины.

Валентина Юшко, мать музыканта, сейчас находится в Петербурге. Ее сын погиб еще в конце июля, но женщина не могла приехать из-за сложной эпидемиологической обстановки. Границы закрыты и сейчас, но российские власти, учитывая обстоятельства произошедшего, разрешили женщине въезд.

Напомним, причины смерти репера еще окончательно не установлены. В следствии полагают, что музыканта убила его жена Марина Кохал. Далее тело Картрайта было расчленено. Кохал ранее призналась в этом деянии, следователям она говорила, что таким образом планировала скрыть тело, чтобы сымитировать безвестное исчезновение мужа. Пока следователи выясняют, как развивались события в этой темной истории, возник вопрос о будущем ребенка Картрайта и Кохал.

Пара воспитывала сына. Жила вместе с матерью Кохал в квартире на Невском проспекте, где, собственно, в августе и нашли тело рэпера. Квартиру опечатали. Теща Кохал временно переехала к своему адвокату, а впоследствии была задержана, Марина Кохал с августа находится под арестом. А ребенок, по данным аппарата уполномоченного по правам детей в Петербурге Анны Митяниной, проходит обследование в детской больнице №3. Под присмотром врачей ребенок находится с момента, когда полиция узнала о смерти музыканта.