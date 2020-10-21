Три человека пропали после авикатастрофы под Вологдой

В Вологодской области у деревни Бобровская Нюксенского района Вологодской области ведется поиск трех человек, которые пропали после падения вертолета в реку Сухона, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Напомним, авиакатастрофа произошла накануне. В ней погиб глава вотчины Деда Мороза Олег Васильев. Но, по предварительным данным, на борту воздушного судна были еще двое пассажиров и пилот.

Их судьба остается неизвестной. Но сам факт, что после авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", позволяет предположить, что шансы найти людей живыми близятся к нулю.