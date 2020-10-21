Новости

В Баварии ввели жесткие ограничения из-за COVID-19 21:14
Участник тестов оксфордской вакцины умер в Бразилии 21:10
Минстрой не ожидает падение платежей за ЖКХ из-за пандемии 20:39
Минстрой РФ не видит угрозы ипотечного "пузыря" из-за льготной ставки 20:34
За сутки в ВС РФ выздоровели от коронавируса 49 военнослужащих 20:32
Соболев повредил мениск на тренировке "Спартака" 20:17
Три человека пропали после авикатастрофы под Вологдой 20:15
В выходные закроют участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" 20:04
"Спартак" может сыграть при пустых трибунах из-за нарушения масочного режима 19:51
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:31
Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом 19:22
В Москве из-за ковидных нарушений закрыли частную клинику 19:11
Снизивший доход ЦБ от продажи доли в Сбербанке законопроект принят в I чтении 19:00
Вышел трейлер второго сезона сериала "Метод" 18:50
Опубликовано видео дуэли взглядов Нурмагомедова и Гэтжи 18:41
Посетителей ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок 18:34
Путин заявил об отсутствии планов нового локдауна из-за коронавируса 18:24
"Ночные волки" отреставрировали памятник Советской армии в Софии 18:17
В Грузии захвативший банк преступник освободил пятерых заложников 18:15
Эксперт: Платформа "Московская электронная школа" оперативно решает сбои в работе 18:12
Юрий Стоянов сыграет старого вампира вместо Михаила Ефремова 18:00
Мутко: Ставки по ипотеке можно снизить еще на 1-1,5% 17:54
Учреждена премия имени Андрея Дементьева 17:50
Мишустин оценил проекты инвесторов в Арктике 17:50
"Спартак" проиграл "Енисею" в Кубке России по футболу 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 20:15
Рубрика: Происшествия

Три человека пропали после авикатастрофы под Вологдой

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Вологодской области у деревни Бобровская Нюксенского района Вологодской области ведется поиск трех человек, которые пропали после падения вертолета в реку Сухона, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Под Вологдой в реке Сухоне нашли части потерпевшего крушение вертолета

Напомним, авиакатастрофа произошла накануне. В ней погиб глава вотчины Деда Мороза Олег Васильев. Но, по предварительным данным, на борту воздушного судна были еще двое пассажиров и пилот.

Их судьба остается неизвестной. Но сам факт, что после авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", позволяет предположить, что шансы найти людей живыми близятся к нулю.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Совфед одобрил продление упрощенного порядка оформления выплат на детей
Минстрой обсудит инициативу по запрету на рекламу в почтовых ящиках
Мишустин: России нужно активнее увеличивать свое присутствие в Арктике
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США
Телефонные мошенники: когда надо сразу бросать трубку
ВС разъяснил, что родители должны отвечать рублем за преступления детей