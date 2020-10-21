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21.10.2020 19:42
Рубрика: Экономика

Соцорганы и ФНС могут получить доступ к доходам силовиков

Текст: Ольга Игнатова
Органы соцзащиты и Федеральная налоговая служба могут получить доступ к данным о денежном довольствии военнослужащих и представителей различных силовых структур. Это необходимо для своевременного назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект постановления правительства РФ, вносящий изменения в существующий порядок назначения таких выплат, разработан Минтрудом. Напомним, что с января нынешнего года семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе, получают ежемесячную выплату. Размер выплаты составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка, или около 5,5 тысячи рублей. Процедура оформления выплаты максимально упрощена. Это можно сделать в электронном виде на портале госуслуг, а также лично обратившись в многофункциональный центр или органы соцзащиты.

Фото: РИА Новости
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При этом, как поясняют в Минтруде, человек должен подать лишь соответствующее заявление без необходимости приложения каких-либо документов. "Все необходимые сведения о составе семьи, их доходах и иную информацию, требующуюся для назначения ежемесячной выплаты, уполномоченные органы субъектов Российской Федерации запрашивают посредством Единой системы межведомственного электронного взаимодействия у органов власти и организаций, в распоряжении которых находятся данные сведения", - говорится в пояснительной записке в проекту постановления.

Но вот сведения о доходах (денежном довольствии или денежном содержании) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенных органов и других силовых структур через систему межведомственного взаимодействия получить сейчас нельзя.

Федеральная налоговая служба, которая является поставщиком таких сведений, ими просто не располагает. Соответственно и органы соцзащиты столкнулись с проблемой своевременного и корректного определения нуждаемости семей и назначения им положенного пособия. Минтруд предлагает этот пробел убрать. "В связи с этим предлагается закрепить возможность ФНС России осуществлять запрос сведений о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, работников органов принудительного исполнения напрямую у этих ведомств", - поясняют в ведомстве. А вот сотрудникам ФСБ и других силовых структур придется все-таки лично подтверждать свои доходы.

Фото: iStock
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"Силовики" также, как и все работающие граждане, платят НДФЛ. Но в режиме применения действующего законодательства о государственной тайне, - поясняет "РГ" доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. - Еще в 2000 году налоговые органы завершили процедуру переучета в качестве налоговых агентов российских организаций, осуществляющих перечисление выплат военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом по действующему законодательству налоговыми агентами по НДФЛ признаются российские организации, которые перечисляют суммы денежного довольствия, денежного содержания, заработную плату, иное вознаграждение (другие выплаты) военнослужащим и лицам гражданского персонала (федеральным государственным гражданским служащим и работникам) Вооруженных сил РФ.

Учет в налоговых органах организаций по местам прохождения военной службы и выполнения работ гражданским персоналом (федеральными государственными гражданскими служащими и работниками) органов Федеральной службы безопасности осуществляется с соблюдением требований об ограничении доступа к сведениям, отнесенным к государственной тайне, и об их нераспространении в соответствии с действующим законодательством. В свою очередь органы Федеральной службы безопасности, являющиеся налоговыми агентами по НДФЛ, исполняют обязанность по перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации с соблюдением требований о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну. Это относится и к ряду других структур".

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Правительство Минфин ФНС Декретные и пособия на ребенка Все о выплатах военнослужащим

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