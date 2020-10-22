Авиакомпании попросили у правительства 50 миллиардов рублей

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить на поддержку отрасли дополнительные 50 миллиардов рублей субсидий, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В ассоциацию входят такие крупнейшие авиакомпании, как "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair. Они просят предоставить около 30 миллиардов рублей в четвертом квартале нынешнего года и 20 миллиардов рублей в первом квартале 2021 года.

В условиях ограничения международного сообщения из-за коронавируса убытки компаний в нынешний осенне-зимний сезон значительно превысят потери аналогичных периодов прошлых лет, отмечают представители отрасли. Отмечается, что письмо было перенаправлено в Минтранс и Росавиацию, но пока не рассмотрено.

Правительство уже выделяло значительные средства - более 23 миллиардов рублей - на поддержку авиакомпаний в условиях ограничения международного авиасообщения. Размер ежемесячной субсидии, которую может получить авиакомпания, зависит от объема падения ее пассажиропотока.