Читатели и журналисты "РГ" стали одной командой с космонавтами

УРА! Наш космический визави Иван Вагнер и его товарищи благополучно вернулись на Землю. С этой новости началась рано утром и продолжалась весь четверг 22 октября переписка в социальных сетях, SMS и по электронной почте между участниками сеанса прямой связи с МКС, который мы провели в понедельник 19 октября. В тот день на прямой диалог с "Российской газетой" вышел бортинженер МКС и корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер. А сегодня рано утром он, его коллеги Анатолий Иванишин и Кристофер Кэссиди благополучно приземлились в расчетном районе.

Как уже сообщалось, посадка произошла в 5.55 по московскому времени, четко сработала поисково-спасательная служба, все, что было необходимо, прямо на месте сделали специалисты-медики.

О том, какие события этому предшествовали и почему за возвращением экипажа с особым волнением следили журналисты "Российской газеты" и наши читатели", рассказано в материалах прямого сеанса связи с МКС.

За дня до возвращения с орбиты космонавт Иван Вагнер провел первый в своем роде сеанс прямой двухсторонней видеосвязи с "Российской газетой", нашими героями и читателями - участниками проекта "Цепочка Памяти".

Ответил на вопросы школьников, педагогов, своих земляков и журналистов. А перед этим обратился с личным приветствием к ветерану войны, бывшему фронтовому связисту А.К. Дручкову. И пообещал ему вернуть на Землю штандарт 354-й стрелковой дивизии, доставленный на борт МКС в год 75-летия Победы как символ воинской доблести и памяти о погибших героях - известных и безымянных, ставших навсегда однополчанами Неизвестного солдата.

И вот какие отклики, SMS и письма мы стали получать сегодня.

Из Зеленограда

Увидеть, услышать, узнать самому - это потребность в ощущениях современного мира. В космическую фантастику до конца не поверим - там не так, как на самом деле. А как узнать правду и почувствовать что-то? "Российская газета" и Роскосмос дали нам такую возможность. Пускай и недолго, но мы смогли побывать в космосе, прикоснуться через экран и личное общение с космонавтом, который находился на МКС. Он ответил на вопрос из 8к (кадетского) класса и рассказал, как быстро тренированный человек привыкает к невесомости и какие при этом у космонавта ощущения.

А теперь о том главном, что сам космос должен почувствовать и оценить вместе с нами. Это общая победа над фашизмом и те жертвы, что были принесены. Показанный с борта Международной космической станции штандарт 354-й стрелковой дивизии объединил в этом подвиге людей из многих стран и континентов.

Зеленограду и нашей школе 1353, которая носит имя командира 354-й дивизии Дмитрия Федоровича Алексеева, было очень приятно и важно в этой акции участвовать. А когда узнали, что космонавты приземлились и у них все хорошо, стали еще счастливее. Вы вернулись, и мы очень рады!

О том, как все было, мы создали свой маленький фильм и разместили его на официальном сайте школы.

От семьи фронтовика

- Мы благодарны и испытываем чувство гордости за то, что штандарт 354-й дивизии, сохраненный нашим отцом и дедом Вячеславом Валентиновичем Демидовым и переданный по решению Совета ветеранов для размещения в музее Ю.А.Гагарина, побывал перед этим в космосе на орбитальной станции. Такое значимое событие является символичным и трогательным. В семьях фронтовиков оно надолго останется в памяти детей, внуков и правнуков.

Ирина Рыбакова, Дмитрий Рыбаков - дочь и внук ветерана 354-й дивизии, бывшего командира артиллерийской батареи В.В. Демидова.

Из Поморского землячества

- Поздравляем нашего земляка Ивана Вагнера с успешным окончанием космической вахты! Гордимся его твердостью духа, оптимизмом, работоспособностью, самообладанием в сложном космическом полете. Успешной реабилитации и новых интересных проектов в космосе и на земле. Ждем встречи в дружной команде земляков.

С уважением и пожеланиями здоровья - председатель правления Поморского землячества в Москве Владимир Енягин.

Прямая речь

Сергей Дворянкин, автор и администратор сайта "Всенародной книги памяти Пензенской области":

- Что я испытал сегодня? Чувство гордости и восхищения. Да, именно эти чувства. Для Пензенской области произошло особое событие, я бы сказал историческое. Здесь формировалась 354-я дивизия, которая встала на пути гитлеровцев, рвавшихся к Москве в том месте, где теперь Зеленоград. А потом вместе с другими частями гнала врага прочь.

В память об этом и была задумана акция. И я рад, что оказался причастен к такому большому, важному и красивому проекту. Рад, что эта непростая миссия получилась и все срослось: МКС, "Российская газета", Пензенское землячество - все получилось.

Юбилейный год Победы заканчивается, но работы - поисковой и краеведческой - непочатый край. Еще много пробелов, неточностей, ошибок в книгах памяти, н

а захоронениях. За десять лет работы над книгой памяти Пензенской области, из которой было призвано на фронты Великой Отечественной около 300 тысяч человек, нашим экспертам удалось перепроверить и конкретизировать данные порядка 30 тысяч бойцов. Это только десятая часть. Предстоит еще много-много работы.

Александр Дручков, подполковник в отставке, сын ветерана 354-й дивизии и его тёзка:

- У отца слезы навернулись, когда я ему сказал: "Пап, ты представляешь, знак дивизии, в которой вы кровь проливали, - теперь в космосе..." Поднялся так, что выше некуда! А потом мы переживали, как они там, как приземлятся. Слава богу, все нормально…

В этой дивизии воевал и мой отец, ныне здравствующий, и мой дед. В мае 45-го уцелевшие двадцатилетние пацаны сидели на шинелях в лесочке и рассуждали, какой будет жизнь после войны, какие у них будут дети, внуки, правнуки. Они и мечтать не могли, что те будут летать в космос. Я думаю, всем нам есть, чем гордиться.

Ребятишки наши дома к экранам телевизора подбежали: "Смотри, космонавт вернулся, мы с ни

м на этой неделе разговаривали!" Для них это память на всю жизнь.

Ольга Горнова, директор Кузнецкого музейно-выставочного центра в Пензенской области:

- За путешествием штандарта мы все с замиранием сердца следили. Все знают, что 345-я дивизия была сформирована в основном из жителей Кузнецкого района, наших земляков. Ветераны часто собирались здесь у нас. Сейчас мы храним многие вещи из их личных архивов. Ценности, если мерить деньгами, они не представляют. Но порой строчки из письма бойца под Москвой в 1941 году бесценны.

В этом году наши фонды заметно пополнились благодаря тому, что всколыхнули память людей, они стали приносить и передавать нам на хранение семейные реликвии. Из письма солдата 354-й дивизии Василия Григорьевича Чуманова, 1900 года рождения. Отправлено 22 декабря 1941 года с адреса полевой почты 355 Нахожусь в настоящее время на передовой линии боя с 1 декабря. Мы вступили в бой от Москвы, где бились 5 суток и на 6 сутки противник отступает и сейчас собачьей рысью бежит, а мы за ним. Он на автомашинах, а мы за ним в погоню. Двигаемся день и ночь, не даем ему укрепиться, местами огрызается, как волк, но наши войска сильно сосредоточены, выбиваем, как только подойдет…

По пути, как отступает, сжигает все. Мы подойдем к деревне, погреемся у горевших углей и дальше следуем. За 15 суток мы его угнали от Москвы на 150 верст. Мы измотались и выбились из сил. Ночевать приходится в лесу... Выдали валенки, 2 пары теплых портянок, 2 пары теплого белья, ватные брюки, фуфайку, шапку и наушники вместо шарфа, теплые перчатки. И все равно холодно и под страхом все время. Ужасы войны не опишешь. Нагляделся я...

Подготовила Наталья Саванкова, Пенза