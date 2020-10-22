Экипаж МКС на "Союзе МС-16" успешно вернулся на Землю

Как сообщил "Роскосмос" в своем официальном Телеграмм-канале, "в 05:00:51 мск штатно прошла команда на включение двигателя корабля "Союз МС-16" на торможение". Это означает, что сам корабль перед этим развернули двигательной установкой вперед по траектории полета. И за 4,5 минуты работы он погасил скорость вращения вокруг Земли и перевел корабль на снижение.

Вскоре после торможения корабль разделился на отсеки, а экипаж в спускаемом аппарате начал испытывать перегрузки порядка 4g. Примерно в 05:32 по московскому времени спускаемый аппарат вошел в атмосферу Земли, а через 8 минут прошла команда на ввод основного парашюта.

Посадка произошла в 05:55 в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, а проходила, как и ожидалась, в сложных метеоусловиях.

О том, какие события этому предшествовали и почему за возвращением экипажа с особым волнением следили журналисты "Российской газеты" и наши читатели, в материалах прямого сеанса связи с МКС и последующих комментариях.