В Петербурге покажут единственный спектакль об артистах в годы блокады

Екатерина, ваш новый проект - о блокадном Ленинграде. С одной стороны выбор темы в год 75-летия Победы оправдан и очевиден. Но с другой - о блокаде столько уже сказано, разве можно не повториться?

Екатерина Галанова: Спектакль "Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города" задумывался очень давно и не мог не состояться. Я не просто петербурженка, но и ученица балерины Натальи Дудинской, которая приезжала на гастрольные концерты в блокадный Ленинград. Она много рассказывала нам об этом, и - что меня, подростка, поражало - совершенно не воспринимала это как подвиг. Так что я знаю обо всем из первых уст.

Конечно, о блокаде в нашем городе много написано, сказано, сделано. Но глазами артистов эти годы еще никто не показывал, словами из их дневников не говорил. А ведь в осажденном городе была культурная жизнь, работали театры, ставились премьеры, и залы были полны.

В "Музах сопротивления" нет ни капли вымысла, все основано на реальных дневниках, воспоминаниях и письмах артистов. Получилась светлая и трогательная история, в которой не все про трагедию, не все про горе. Наш спектакль - это простой разговор о ежедневном подвиге. В нем много невероятного сочетания ужаса войны и радости искусства. Есть юмор, как это ни странно.

Юмор в спектакле о блокаде?

Екатерина Галанова: Да. Не зря же именно труппа Музкомедии была оставлена в Петербурге для поднятия боевого духа.

Шла война - и шли спектакли. Они прерывались бомбежками. Звучала сирена - все бежали в бомбоубежище. Иногда представления останавливались по нескольку раз. Артисты и зрители уходили со сцены, потом возвращались и продолжали. Порой это даже становилось поводом для шуток. Например, в одном из спектаклей (оперетте "Три мушкетера", если не ошибаюсь) сирена шесть раз звучала после одной и той же фразы. Когда в очередной раз все вернулись из бомбоубежища, кто-то из зала крикнул: "Слушай, да пропусти ты эту чертову фразу"…

Артисты приходили, шатаясь от голода и холода, оставив дома умирающих родных, замерзшими пальцами не могли размазать грим по лицу, потому что он в банке застыл, как камень. Однако выходили на сцену и играли. Причем не "Царя Эдипа", а "Сильву" и "Летучую мышь".

Что может быть контрастнее, противоречивее, несовместимее, чем легкомысленная оперетта и война? "За что, за что, о боже мой…", - и тут же рвутся снаряды и умирают люди. Какое большее несовпадение может произойти в нашем мире? Но это - было.

Хороший должен получиться спектакль, настоящий. Артисты приняли идею всей душой - тема блокады, да еще и переданная через опыт их коллег, отзывается в каждом.

Сценарий написал Вениамин Смехов, с которым мы давно сотрудничаем. К процессу подключился замечательный, очень глубокий петербургский режиссер Руслан Кудашов со своей командой.

Кто в ролях?

Екатерина Галанова: Мы собрали без преувеличения великих артистов - разного плана, из разных поколений, но невероятной, мощной харизмы. Светлана Крючкова, Ксения Раппопорт, Николай Буров, Максим Леонидов, Павел Григорьев, Михаил Морозов.

Они ведь друг с другом в таком составе еще не работали?

Екатерина Галанова: Ни разу. Мы всегда так делаем в театральных проектах, и в этом есть своя мысль - рождается нечто новое. Вы опасаетесь, что, возможно, не сложится ансамбля? Уверяю, ансамбль будет! Да, прежде они вместе не собирались. Но все они безусловные профессионалы, а в таких условиях они сами для себя открываются с таких невероятных сторон, о которых и не подозревали.

У каждого из этих артистов в спектакле есть свой собирательный образ: величавого тенора, популярной актрисы, балерины, солдата… Впрочем, нет, я не буду раскрывать всех секретов. Это надо увидеть.

Но спектакль пройдет только один раз…

Екатерина Галанова: Он будет снят, и видеоверсия появится в открытом доступе эксклюзивно на площадках Триколора. Я приглашаю всех на этот спектакль. Он абсолютно уникален.

Ленинград, декабрь 1941 года. Концерт пианиста Владимира Сафроницкого в концертном зале театра имени Пушкина. Фото: Архив РИА Новости

Для вас этот спектакль станет еще и первым крупным живым мероприятием после долгого периода сплошного "онлайна". Наверное, устали от него? Помнится, во время нашей последней встречи вы вовсю готовились к фестивалю балета Dance Open. Ужасно обидно, что в апреле его все-таки пришлось отменить.

Екатерина Галанова: Ох, да. Мы боролись до конца. Никогда не забуду эти адские две-три недели, когда земля горела под ногами, авиакомпании одна за другой отменяли полеты, а мы продолжали надеяться, что еще не все потеряно, и искали новые пути, как артистам добраться до Петербурга. Мы потом подсчитали, что каждая труппа - а вместе это около 700 человек - была перебронирована с одного рейса на другой по десять-пятнадцать раз. При этом фестиваль технически был полностью готов, проведен промоушн. Но это все можно было выбросить в урну…

Дальше мы за три недели подготовили онлайн-проект (ненавистное слово). Но решили не ограничиваться простым показом спектаклей в сети и переформировались. Постарались, чтобы вынужденный компромисс превратился во что-то полезное. Мне кажется, нам удалось. Об этом говорят больше четырех миллионов просмотров. Сделали на сайте фестиваля огромный digital-проект - онлайн-энциклопедию "Энрико Чеккетти и балет ХХ века" - имени великолепного танцовщика и педагога, творчество которого, по сути, мощно повлияло на развитие мирового балета. Собрали около 90 персонажей и 127 редких фото, написали почти полсотни эссе - проделали огромную работу, оказавшуюся необыкновенно востребованной. Я думаю, что еще многие годы к ней будут обращаться не только профессионалы, но и люди, которые хотят понимать, что такое балет.

Специально для онлайн-марафона мы выпустили новый фильм (в трех частях!) - "Золотую коллекцию Dance Open": из того, что снимали за все эти годы, отобрали лучшее, а балетные эксперты дали подводки и объяснения к каждому номеру.

Одновременно с этим в карантинные недели родился фильм-экскурс в историю русского балета: по принципу рассказа о том или ином балетном шедевре - от старых мастеров до современных балетмейстеров. В фильм также вошли видеораритеты Dance Open, а озвучил его Николай Витальевич Буров.

В ходе онлайн-марафона данс-критики России читали свои новые лекции. Например, очень рекомендую лекцию Богдана Королька "National Geographic: балетная версия". Она о том, как в старинных балетах появляются персонажи разных - зачастую вымышленных - земель и национальностей, и как это отражает представление людей того времени об устройстве мира. Безумно интересно и смешно.

Многое из перечисленного можно посмотреть до сих пор на сайте и в социальных сетях фестиваля.

Видите ли, размышляя о том, на что должен быть похож онлайн-проект, чтобы это не было мертвым замещением чего-то настоящего, мы поняли - нужно идти в сторону образования. Но не скучного, нудного и узкопрофессионального, а легкого, увлекательного и качественного. А что можно смотреть без потери качества? Театр - любой - конечно, нет. А вот если замешать показы с рассказами, это начинает быть смотрибельным, интересным. Мы это сделали.

На этом вы, насколько я понимаю, не остановились…

Екатерина Галанова: Были еще огромные проекты "Музыка Победы" и "Классика в честь Дворцовой" - вместо традиционной "Классики на Дворцовой". Конечно, уйдя в онлайн, мы потеряли масштаб, ощущение полета на главной площади Петербурга. К сожалению, пришлось отказаться от оркестра, балета и хора, потому что съемки шли в самый разгар пандемии с максимальным соблюдением ограничений. А это значит: один певец на сцене, максимум два - на расстоянии полтора метра. Один концертмейстер за роялем, к которому нельзя подходить. В общем, все ковидные прелести. Из креативных опций у меня остались только сценография, мультимедиа, звук, свет…

И все-таки из формата телеконцерта, у которого совсем другая драматургия, удалось "выжать" кое-что еще. Мы максимально близко "подошли" к артистам: дали ощутить не только потрясающее звучание их голосов, но и показали их невероятную актерскую игру. И снова сделали ставку на просветительский контент. В проекте в честь Великой Победы мега-звезды читали стихи о войне, а в концерт, посвященный Дню города, вошли виртуальная прогулка по Дворцовой с прекрасными ведущими - Женей Дятловым и Кариной Разумовской, и видеопоздравления знаменитых петербуржцев. В итоге концерты превратились в телеспектакли.

В общем, мы не останавливались ни на день. И очень устали. Понимаете, если обычно у нас воплощается в жизнь 90 процентов того, что мы делаем, то в нынешних условиях - 50 (и знали бы вы, чего это стоит). Поэтому мы увеличили количество усилий в несколько раз и только таким образом не снизили свой KPI. Работали, работаем и будем работать. Я считаю, что это единственный выход из положения. Сидеть и ждать, когда все закончится, - точно не наш метод.

Так, может, и фестиваль Dance Open все-таки состоится?

Екатерина Галанова: Конечно. Dance Open пройдет в Петербурге с 10 по 16 декабря. Скоро будет объявлена программа и открыты продажи билетов. По понятным причинам в этом году у нас иностранцы будут задействованы только в гала-концерте. Основная программа получится отечественной. Но это вовсе не плохо. Поверьте, нам есть, что показать и есть чем ошеломить.