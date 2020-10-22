Россияне ждут от АвтоВАЗа новые Lada 4x4 и Lada Niva

В модельной линейке Lada сегодня присутствуют устаревшие внедорожники Lada 4x4 и Lada Niva. Первая пережила обновление в начале 2020 года, вторая прошла через ребрендинг летом.

"Российская газета" совместно с RCI News организовала в соцсети "ВКонтакте" очередной опрос. В этот раз вопрос звучал так: нужны ли АвтоВАЗу преемники Lada 4x4 и Lada Niva?

На момент написания данной публикации в опросе приняло участие 1206 человек. Большинство читателей (67,5%) выбрали ответ "Да, и быстрее". Вариант "Можно выпускать параллельно" собрал значительно меньше - (21,56%). Далее следует вариант "Нет, достаточно рестайлинга" (6,63%). Остальные пользователи затруднились дать какой-либо ответ (4,31%).

Результаты опроса говорят о том, что россияне хотят, чтобы АвтоВАЗ наконец уже выпустил новые Lada 4x4 и Lada Niva.

Параллельное производство возможно только при стабильном спросе, а также при грамотной ценовой политики отечественного автопроизводителя.

Что касается рестайлинга, то срок производства Lada 4x4 продлён до 2026 года. Автомобиль должен получить новые рулевое колесо и рулевую колонку. Об изменениях по экстерьеру пока ничего неизвестно.

В июне появилась информация, что АвтоВАЗ начал закупать оборудование под выпуск моделей на платформе CMF-B-LS. На CMF-B-LS АвтоВАЗ разрабатывает и новую Lada 4x4, которая появится в 2022 году или в 2023 году. Концепт кроссовера был показал в 2018 году.

Срок действия ОТТС на Lada Niva заканчивается в 2023 году. Машина скоро пройдёт через рестайлинг в виде фирменного Х-стиля Lada и внедрения обновлённого интерьера.

Летом сообщалось, что хорватский поставщик АвтоВАЗа AD Plastik Group заключил с Lada соглашение на поставку внешних компонентов для Lada Niva нового поколения. Кроссовер увидит свет в 2023 году. Вторая генерация модели ещё под эмблемой Chevrolet была представлена в 2014 году.