Байден три дня готовился к новым теледебатам с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден на протяжении трех дней готовился к финальному раунду теледебатов со своим оппонентом от республиканцев - нынешним американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила телекомпанрия CNN, ссылаясь на штаб Байдена.

Известно, что демократ отрабатывал сценарии, при которых Трамп будет перебивать его, как это происходило на первых теледебатах политиков в конце сентября. Также Байден готовился к тому, чтобы парировать выпады хозяина Белого дома, которые касались бы членов семьи демократа, пишет ТАСС.

Ранее комиссия по организации президентских дебатов объявила о нововведении: политики получат возможность отвечать на вопросы ведущей в полной тишине, не рискуя быть прерванным оппонентом, микрофон одного из участников будут выключать. После того, как Трамп и Байден закончат излагать свою позицию по каждой из шести тем, им позволят начать дискуссию.

Отметим, что борющийся за второй срок в Белом доме Дональд Трамп и его конкурент-демократ Джозеф Байден сойдутся на сцене в американском Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября в 21.00 по местному времени (4.00 мск 23 октября).