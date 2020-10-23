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23.10.2020 03:27
Рубрика: В мире

Байден три дня готовился к новым теледебатам с Трампом

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден на протяжении трех дней готовился к финальному раунду теледебатов со своим оппонентом от республиканцев - нынешним американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила телекомпанрия CNN, ссылаясь на штаб Байдена.

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
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Известно, что демократ отрабатывал сценарии, при которых Трамп будет перебивать его, как это происходило на первых теледебатах политиков в конце сентября. Также Байден готовился к тому, чтобы парировать выпады хозяина Белого дома, которые касались бы членов семьи демократа, пишет ТАСС.

Ранее комиссия по организации президентских дебатов объявила о нововведении: политики получат возможность отвечать на вопросы ведущей в полной тишине, не рискуя быть прерванным оппонентом, микрофон одного из участников будут выключать. После того, как Трамп и Байден закончат излагать свою позицию по каждой из шести тем, им позволят начать дискуссию.

Отметим, что борющийся за второй срок в Белом доме Дональд Трамп и его конкурент-демократ Джозеф Байден сойдутся на сцене в американском Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября в 21.00 по местному времени (4.00 мск 23 октября).

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